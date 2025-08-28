Athletic-Slavia de Praga: revancha en la República Checa

La Champions League llevará al Athletic a la capital de la República Checa para medirse al Slavia de Praga, un equipo que los rojiblancos ya ... enfrentaron en San Mamés la pasada temporada en la Europa League. Aquella cita, a pesar de la victoria por la mínima de los leones, dejó claro que el Slavia es un conjunto tácticamente disciplinado y capaz de aprovechar cualquier descuido. El reencuentro en su estadio supone ahora un desafío mayor, al jugar en su estadio, el Eden Arena, y en la máxima competición continental.

El Slavia mantiene un estilo compacto y físico, con presión constante sobre el rival y una defensa organizada que dificulta los intentos de controlar el partido. El Athletic, consciente de estas características gracias al precedente en Bilbao, deberá mejorar lo mostrado el año pasado y aprender de sus errores para neutralizar la fortaleza de los locales y poder sumar puntos lejos de su estadio, más teniendo en cuenta el duro calendario al que se enfrentarán en esta fase de liga.

El desplazamiento a Praga no debería suponer mayor problema para la afición, al ser una ciudad bien conectada y con una óptima accesibilidad. Se espera un buen ambiente en el partido, recordando la complicidad vivida en el encuentro en San Mamés, donde quedó clara la buena relación entre aficiones y clubes.