Athletic-Arsenal: visita Gunner a La Catedral

El Arsenal, actual subcampeón de la Premier League y uno de los clubes más emblemáticos del mundo, visitará San Mamés. Se trata de un duelo ... cargado de simbolismo: el regreso del fútbol inglés a Bilbao y la oportunidad de medir fuerzas con un equipo habituado a competir al máximo nivel.

El conjunto londinense ha experimentado en las últimas temporadas un notable crecimiento bajo la dirección de Mikel Arteta. Con jugadores de la talla de Martin Ødegaard, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres, los 'gunners' representan un modelo de juego moderno y estructurado para pelear por títutlos, que ha llegado a competirle ligas al City de Pep Guardiola y al Liverpool de Arne Slot, aunque todavía sin obtener el ansiado premio. Su llegada a San Mamés supone una prueba mayúscula para el Athletic, que deberá apoyarse en su afición para encontrar la épica y revivir una de las mágicas noches de San Mamés.

El desplazamiento de la afición inglesa, siempre habituada a acompañar al equipo en sus partidos de visitante, también marcará la jornada. Para el aficionado bilbaíno, poco acostumbrado a estas visitas, la cita es ineludible, por lo que la convivencia en las calles, como ya ha sucedido en otras ocasiones, será parte del atractivo del evento.

La visita del Arsenal, que ya ganó a los zurigorris 3-0 en un amistoso de esta pretemporada, será una de las pruebas más exigentes que afrontarán los leones en esta competición. San Mamés volverá a ser escenario de noches europeas con aroma a historia, y el Athletic, mucho tiempo después, volverá a enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo en la máxima competición continental.