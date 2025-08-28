El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Athletic-Sporting de Portugal: duelo contra el líder

San Mamés recibirá actual líder de la liga portuguesa

José Félix Cachorro

José Félix Cachorro

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:48

San Mamés también recibirá en la Champions al Sporting de Portugal, actual líder de la liga de su país con pleno de victorias en tres ... jornadas. Los verdiblancos, con el Benfica y el Oporto, están considerados como uno de los tres grandes clubes de fútbol de Portugal. El Athletic ya se enfrentó al conjunto lisboeta en la temporada 2011-12 en las semifinales de la Europa League. Los rojiblancos perdieron a domicilio (2-1) pero se impusieron en La Catedral (3-1) para disputar la final del torneo continental, donde cayeron contra el Atlético (3-0).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  5. 5

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  7. 7

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  8. 8 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  9. 9

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  10. 10

    «Una banda de música con el nivel de la de Bilbao no está para amenizar una corrida de toros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Athletic-Sporting de Portugal: duelo contra el líder

Athletic-Sporting de Portugal: duelo contra el líder