Athletic-Sporting de Portugal: duelo contra el líder
San Mamés recibirá actual líder de la liga portuguesa
Jueves, 28 de agosto 2025, 19:48
San Mamés también recibirá en la Champions al Sporting de Portugal, actual líder de la liga de su país con pleno de victorias en tres ... jornadas. Los verdiblancos, con el Benfica y el Oporto, están considerados como uno de los tres grandes clubes de fútbol de Portugal. El Athletic ya se enfrentó al conjunto lisboeta en la temporada 2011-12 en las semifinales de la Europa League. Los rojiblancos perdieron a domicilio (2-1) pero se impusieron en La Catedral (3-1) para disputar la final del torneo continental, donde cayeron contra el Atlético (3-0).
Vigente campeón de Liga y Copa de Portugal, el Sporting Club de Portugal tiene como técnico a Rui Borges desde diciembre, procedente del Vitória Guimarães, y consiguió acabar la temporada con el doblete. En cuanto a figuras destacadas, el equipo portugués ha contado entre sus filas con Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Paolo Futre o Raphinha.
