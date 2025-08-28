El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Athletic-Borussia Dortmund: rumbo al muro amarillo

El Athletic viajará a Dortmund en una prueba europea de máxima exigencia

Aitor Echevarría

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:21

El sorteo de la Champions ha deparado una dulce sorpresa para el Athletic en el bombo 1 vistas las circunstancias, aunque con un destino complicado. ... El conjunto bilbaíno se medirá al Borussia de Dortmund en Alemania, un rival que en los últimos años se ha consolidado como un habitual en las fases avanzadas de la competición. El equipo germano, dos veces subcampeón en el siglo XXI. (2012-13 y 2023-24), mantiene una identidad futbolística reconocible: fútbol ofensivo, gran intensidad y un ambiente en su estadio que convierte cada partido en una de las experiencias más singulares del fútbol europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  5. 5

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  7. 7

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  8. 8 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  9. 9

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  10. 10

    «Una banda de música con el nivel de la de Bilbao no está para amenizar una corrida de toros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Athletic-Borussia Dortmund: rumbo al muro amarillo

Athletic-Borussia Dortmund: rumbo al muro amarillo