Athletic-Borussia Dortmund: rumbo al muro amarillo

El sorteo de la Champions ha deparado una dulce sorpresa para el Athletic en el bombo 1 vistas las circunstancias, aunque con un destino complicado. ... El conjunto bilbaíno se medirá al Borussia de Dortmund en Alemania, un rival que en los últimos años se ha consolidado como un habitual en las fases avanzadas de la competición. El equipo germano, dos veces subcampeón en el siglo XXI. (2012-13 y 2023-24), mantiene una identidad futbolística reconocible: fútbol ofensivo, gran intensidad y un ambiente en su estadio que convierte cada partido en una de las experiencias más singulares del fútbol europeo.

Para el Athletic, el desplazamiento al Signal Iduna Park supone enfrentarse a uno de los escenarios más imponentes del panorama internacional. La conocida «Südtribüne», con más de 25.000 aficionados de pie, es uno de los símbolos más reconocibles de Dortmund. Se espera un partido de máxima dificultad, en el que los rojiblancos deberán exhibir solidez defensiva y capacidad de resistencia para contrarrestar la presión local.

El viaje a Alemania es, además, una prueba logística para la afición bilbaína. Aunque la distancia no es excesiva en comparación con otros destinos europeos, la ciudad de Dortmund no cuenta con tantas conexiones aéreas directas. Aun así, se prevé que un buen número de seguidores rojiblancos acompañen al equipo, movidos por la tradición de la hinchada zurigorri de estar presente en las grandes citas y aprovechando una oportunidad que rara vez se ha dado en los últimos años.

El Dortmund se ha caracterizado en los últimos años por formar a jugadores que después dan el salto a los clubes más poderosos del continente, lo que le convierte en un adversario siempre incómodo. El duelo será una prueba de fuego para calibrar las aspiraciones del Athletic en su regreso a la máxima competición europea. Sacar un resultado positivo en Alemania reforzaría la confianza de equipo y afición de cara a las grandes citas y enviaría un mensaje claro al resto de Europa.