Athletic-Atalanta: un rival valiente y disciplinado

José Félix Cachorro Jueves, 28 de agosto 2025, 19:31 Comenta Compartir

El Atalanta es uno de los equipos más en forma durante las últimas temporadas en la Serie A italiana. Ha fichado a efectivos de su ... cantera y la recuperación de algunos jugadores. Tiene una mecánica de juego engrasada presionando arriba y ocupando espacios. Su apuesta por el juego ofensivo es ya conocida, aunque habrá que ver cómo asimila la salida de Mateo Retegui. El conjunto de Bérgamo es capaz de amargar un día a cualquiera, como ya demostró empatando a 2 el curso pasado en el Camp Nou. Puede echar de menos la salida del argentino Mateo Retegui al Al-Qadisiyah árabe y de su gran técnico Gian Piero Gasperini, sustituido por el croata Ivan Juric, a la Roma.

Precisamente fue este entrenador quien dio aires nuevos al conjunto de Bérgamo, que estuvo lejos de los grandes de Italia mucho tiempo. En mayo de 2024 se alzó con el trofeo de la Europa League al vencer al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso –invicto en 51 partidos– por 3-0, después de un partido sensacional de los italianos. Si se respetan sus señas de identidad, el Atalanta, conocido como la 'Dea', se medirá al Athletic con una marcada vocación ofensiva. Esperando el error ajeno para hacer daño. No se prevé que Juric emprenda demasiadas modificaciones sobre las ideas de Gasperini, ya que el primero es fiel seguidor del entrenador transalpino desde que ambos coincidieron en el Génova.

