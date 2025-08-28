El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Athletic-Newcastle: una visita agradable a un viejo conocido

Juan Pablo Martín

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:26

El último rival que asignó el sorteo de la Champions al Athletic fue un viejo conocido. El Newcastle inglés ya fue rival de los rojiblancos ... en la Copa de la UEFA en 1994 con grato recuerdo para los entonces entrenados por Jabo Irureta y un nombre propio: Cuco Ziganda. El navarro fue el autor del primer gol en el campo de St. James Park cuando perdía 3-0 y, junto con el de Suances, consiguieron enderezar el rumbo. En la vuelta, volvió a ser Cuco el protagonista que permitió al Athletic seguir adelante. El gran ambiente reinante entre las aficiones fue otro de los factores destacados.

