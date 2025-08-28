Athletic-Newcastle: una visita agradable a un viejo conocido

Juan Pablo Martín Jueves, 28 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

El último rival que asignó el sorteo de la Champions al Athletic fue un viejo conocido. El Newcastle inglés ya fue rival de los rojiblancos ... en la Copa de la UEFA en 1994 con grato recuerdo para los entonces entrenados por Jabo Irureta y un nombre propio: Cuco Ziganda. El navarro fue el autor del primer gol en el campo de St. James Park cuando perdía 3-0 y, junto con el de Suances, consiguieron enderezar el rumbo. En la vuelta, volvió a ser Cuco el protagonista que permitió al Athletic seguir adelante. El gran ambiente reinante entre las aficiones fue otro de los factores destacados.

31 años después, los rojiblancos visitarán el feudo de las urracas, que están viviendo un final de mercado de fichajes ajetreado con el exrealista Alexander Isak como protagonista. Quiere marcharse al Liverpool y parece que lo conseguirá. Woltemade, una de las sensaciones de la Bundesliga la temporada pasada, o Samu Aghehowa, delantero español del FC Porto, pueden ser sus sustitutos. Procedente del Milan, también ha llegado el defensa Malick Thiaw, y Jacob Ramsey, uno de los ojitos derechos de Unai Emery en el Aston Villa, ha reforzado el equipo en su vertiente ofensiva.

