Athletic-París Saint Germain: el vigente campeón de Europa jugará en San Mamés

El sorteo de la Champions deparó que el Paris Saint Germain (PSG) que dirige Luis Enrique se enfrente al Athletic en San Mamés, todo un ... regalo para la afición rojiblanca. El actual campeón de la máxima competición europea sigue siendo uno de los máximos favoritos a repetir victoria esta temporada, por la fortaleza y rapidez en su juego que demostró el pasado curso.

Los parisinos han arrancado esta temporada llevándose la Supercopa de Europa ante el Tottenham en los penaltis, después de caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Soprendieron y agradaron en la pasada final de la Champions al golear por 5-0 al Inter con un juego atractivo, contundencia defensiva, combinaciones rápidas y cualidades individuales de la mayoría de sus jugadores.

Los delanteros Ousmane Dembélé y Désere Doué, el defensa Marquinhos o el centrocampista Vitinha son algunos de sus futbolistas más conocidos. La mano de Luis Enrique se nota en un conjunto con hombres jóvenes que tratan de unirse en el campo y también juegan sin balón.