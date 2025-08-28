Athletic-Qarabağ de Azerbaiyán: el rival más exótico del grupo
Jueves, 28 de agosto 2025, 20:00
El Qarabag de Azerbaiyán tendrá que visitar San Mamés, por lo que los rojiblancos se ahorrarán un largo viaje hasta la capital Bakú, en cuyo ... estadio olímpico juegan esta competición. Los azeríes han llegado a la fase de grupos tras dejar en la cuneta a tres rivales en las previas. Primero se enfrentaron al Shelbourne irlandés, luego al Shkëndija de Macedonia del Norte y, por último, al Ferencváros húngaro, que a punto estuvo de sorprenderle. Entrenado por Gurban Gurbanov desde el año 2008, el Qarabağ fue campeón de liga el año pasado.
La mayor parte de su plantilla está formada por jugadores locales, aunque también cuenta con varios jugadores de otros países, sobre todo brasileños. Uno de los últimos en llegar ha sido el español Joni Montiel, procedente del Rayo Vallecano. Su entrenador se decanta habitualmente por un 4-2-3-1 con el montenegrino Jankovic y el carioca Pedro Bicalho como los encargados de poner el sentido a su juego.
