Praga recibe con nieve a los 1.000 hinchas del Athletic

Praga ha amanecido como una postal de invierno. A las cinco de la madrugada ha comenzado a nevar y no ha parado durante dos horas. ... Las calles de la capital checa están este lunes cubiertas por un fino manto blanco de un par de centímetros.

Praga recibe con su primera nevada del año a los 1.000 hinchas del Athletic, que ya han comenzado a dejarse caer para animar a los suyos el martes en el estadio del Slavia Praga en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League (21.00 horas).

Habrá temperaturas gélidas en el Fortuna Arena. Este lunes Praga registra mínimas de -4 °C y máximas de apenas 2 °C, mientras que para el día de partido se esperan valores entre 0 y 2 °C, con un 75 % de probabilidad de nevadas.

El punto de encuentro para la afición rojiblanca antes del partido será el Old Town Square de Praga, en el centro de la ciudad. Se trata de la plaza central, bien comunicada y con muchos restaurantes. Las autoridades locales recomiendan desplazarse en grupo.

Queda por ver en qué medida afectará el tiempo al desarrollo del partido. El Athletic llega esta tarde y no entrenará en el Fortuna Arena. Eso sí, Ernesto Valverde podrá ver cómo está el césped cuando a las 19.15 horas se presente allí para ofrecer su conferencia de prensa.

Mensaje de bienvenida

El ambiente europeo ya se respira en la capital checa, donde ya asuman camisetas del Athletic. El Slavia Praga quiere ser un excelente anfitrión y ha tenido un detalle muy especial con la marea rojiblanca que acompañará a su equipo en el Fortuna Arena.

Son algo más de 1.000 athleticzales los que han viajado para animar a los suyos. En cuanto se acerquen a la puerta de acceso se encontrarán con un gesto de cercanía.

En un gran cartel colocado por el club local puede leerse en castellano y euskera el siguiente mensaje: «Aficionados del Athletic Club, bienvenidos a Praga, a Slavia. ¡Disfruten del partido!»

La hinchada visitante estará situada en la parte sureste del Fortuna Arena. Disponen de 1.024 asientos en tres bloques conectados entre sí sin vallas divisorias. Además, hay un área específica habilitada para aficionados en silla de ruedas.