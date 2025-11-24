El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Venteo y Xabier Aboitiz ante la tienda del Slavia de Praga. Javier Ortiz de Lazcano

Los rojiblancos que viven en Praga: «El Athletic da visibilidad a los vascos»

Xabier Aboitiz, de Mendexa, y Pablo Venteo, de Jaén, llevan a gala su pasión rojiblanca en la capital checa

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Praga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

La capital de la República Checa amaneció ayer tiritando. Menos nueve grados a las siete de la mañana. En medio de este paisaje invernal ... laten los corazones del Athletic. Xabier Aboitiz y Pablo Venteo son dos amigos que, entre otras muchas cosas, están unidos por su sentimiento rojiblanco.

