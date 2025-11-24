El único español que juega en Chequia: «Mis compañeros ven al Athletic claro favorito» El cacereño Miguel Candela, que fue internacional sub'15, trabaja en una multinacional de cerveza tras renunciar a intentar ser profesional

Es lo que sucede con la de Miguel Candela (Cáceres, 26 años). Juega en el Loko Praga, de la Tercera checa.

Es, hoy por hoy, el único futbolista español en toda la República Checa. La web Migrantes del balón recoge que hay 514 nacionales repartidos por las ligas del todo el mundo. En Chequia aparecen sólo dos nombres, el de Candela y el de otro jugador de Regional, pero este periódico contactó con su club y contestaron que, aunque mantiene relación, se ha ido a vivir a Milán.

Por tanto, Candela lleva a cuestas una rareza que ni él mismo imaginaba cuando decidió mudarse a Praga por trabajo en 2023. Se ha quedado como el único español que juega allí. Es una excepción que le desconcierta. «Es una cosa extrañísima. Cuando llegué pensaba que habría alguno, pero se me hace raro que no haya nadie más en este mundo globalizado», explica ante el estadio de Slavia en este domingo frío.

Las palabras de Candela resumen cómo están las ligas modestas que viven en la penumbra del fútbol europeo. «Nos pagan algo, pero poca cosa», reconoce con sinceridad. «Si tienes que vivir de esto, pasas hambre». Preguntado por qué cree que hay tan pocos compatriotas suyos en el país lo tiene claro: «Te diría que es porque no se paga mucho. Aquí sólo se cobra bien en los cuatro grandes, explica en referencia al Slavia, Sparta, Sigma Olomuc y Viktoria Plzen.

Candela jugaba en el Diocesano de su Cáceres natal. «Fui con la selección extremeña. Me empezaron a llamar de equipos. Mis padres eran reacios, pero al final él dijo 'si viene algún equipo que esté cerca de Cáceres'... Y vino el Sevilla».

A universidades USA

Llegó en cadetes a la cantera del Sevilla, donde ascendió hasta su filial de Tercera, en el que fue entrenado por Carlos Marchena. Fue internacional sub'15 con España, selección en la que coincidió con los entonces rojiblancos Iñigo Vicente (Racing) y Jon Sillero (Arenas) con Albert Celades como técnico. En aquel combinado también estaban Dani Olmo, Aleñá y Cucurella.

Desde el Sevilla se fue a jugar en dos universidades de Estados Unidos, en New Hampshire y la otra en Rhode Island. Allí estudió Business and Management e hizo un máster en negocios y otro en relaciones internacionales. «Nos trataban muy bien. Tenían todos los medios, incluso volábamos a veces en vuelos chárter privados».

No pudo entrar en el draft del fútbol profesional. «Hay cupos en los clubes y uno de ellos es el de los internacionales extranjeros. Y entre coger a uno contrastado o a una figura mundial como Messi o Busquets o a mí... Pues les eligen a ellos. Hablé con clubes de la segunda de EE UU, pero las condiciones económicas eran bastante malas».

Regresó a España. Se preguntó si tenía futuro en el fútbol profesional. «Ya tenía 25 años y era el momento en el que decir 'lo sigo intentando un par de años más o me pongo ya a trabajar'. Y decido meterme en la rueda laboral y regreso a Europa», explica. Ahora entiende de otra forma el fútbol: no renuncia a seguir, pero tampoco depende de él.

Lejos del glamour profesional, Candela compagina el fútbol con un trabajo en el departamento logístico de la mayor cervecera del mundo, la multinacional belga AB InBev. Son los dueños, entre otros, de Corona, Budweiser y Stella y con una cuota del mercado mundial del 25%. «En nuestro equipo nos encargamos de Sudamérica, Asia y Estados Unidos».

Todos conocen a Nico

A su llegada, hace casi dos años, firmó por el Motorlet, también de Tercera, pero este curso se ha ido al Loko. «Cuando jugamos nos ven unas 400 personas, pero si lo hacemos contra el filial del Slavia o del Sparta viene más gente, 500 o 600. Nuestro estadio tiene un aforo de 3.000», explica Candela. Tiene una base de aficionados leal porque detrás hay mucha historia. Aunque nunca ha jugado en Primera, es de los clubes más viejos del país. Fue fundado en 1898, el mismo año que el Athletic, con el nombre de Lokomotiv.

Está asociado al Sparta, uno de los gigantes del fútbol checo. Esta relación permite que aquellos jugadores en desarrollo y que aún no están preparados para el filial de Segunda lleguen cedidos. «Tenemos ocho o nueve. Nos llaman el Sparta C», añade Candela con un toque de humor.

El lateral izquierdo ofrece una buena mirada sobre el Slavia-Athletic, la de alguien que convive a diario con jugadores checos. «Al equipo de Valverde se le tiene respeto».

El sábado a la noche los jugadores se citaron a comer en el bar que va a inaugurar su club en el estadio. Vieron allí el Barcelona, 4-Athletic, 0. «Le ven como favorito 100% y eso pese a que les cascaron cuatro en Barcelona. Lo estuvimos viendo, pero aún así lo tienen claro. Tengo compañeros en el equipo que son del Slavia y me dicen que el Athletic es favorito».

El cacereño habla de un país en el que el interés por el fútbol español es enorme. «Los chavales me hablan del Madrid y el Barça, pero también del Sevilla, Betis, Girona…», indica. En ese listado aparece también el Athletic, especialmente tras la explosión mediática de Nico Williams. «Este verano estaban muy atentos a su futuro. Me preguntaban qué pasaría con él. Con el pedazo de Eurocopa que hizo es un jugador muy popular aquí», relata.