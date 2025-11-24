¿Podrán disfrutar los aficionados del Athletic de los tradicionales mercadillos navideños de Praga? El cuadro de Ernesto Valverde afronta la quinta jornada de la Champions League ante el Slavia el próximo martes 25

Juanma Mallo Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:48

Cuando la suerte decidió los partidos que el Athletic iba a jugar en Europa a domicilio, los aficionados rojiblancos empezaron a trazar sus planes de viaje. Primero, Dortmund, un destino apetecible por vivir el ambiente del Signal Iduna Park y el famoso muro amarillo. Luego, Newcastle, esa ciudad con la que los hinchas vizcaínos se hermanaron después de aquella eliminatoria de la extinta UEFA hace más de 30 años. El tercero, el de la próximo semana, Praga, una de las ciudades con más encanto de toda Europa y que, a un mes de la Navidad, ofrece sus maravillosos mercadillos. El partido es el 25, martes, ¿ya estarán instalados para esas fechas?

La respuesta es sí y no. Porque habrá algunos que ya se hayan inaugurado y otros que todavía se encuentren en plena instalación. Entre estos últimos, los dos más importantes, abrirán el día 29. Es el caso del mercado de navidad de la Ciudad Vieja y el de la Plaza Wenceslao. El de la Ciudad Vieja es el más grande y el que más encanto tiene por el lugar en el que está situado. Además, está en el punto de encuentro decretado por las autoridades locales para los aficionados rojiblancos. Sin embargo, la inauguración oficial no se habrá llevado a cabo.

Existen otros más pequeños. Como el de Náměstí Republiky (Plaza de la República). Prácticamente, los estrenarán los hinchas bilbaínos debido a que abre sus puertas el 24 de noviembre. Este enclave se considera la frontera entre la llamada Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. En este punto hay puestos de artesanos locales y también se puede disfrutar de comida y bebida, como el vino caliente (svarak) y castañas.

Ampliar Mercado de Namesti Miru o mercado de la Plaza de la Paz.

El mercado de la Plaza de la Paz (Namesti Miru) es el más madrugador: se estrenó este jueves. Está a quince minutos de la plaza Wenceslao. Está situada enfrente de la iglesia de Santa Ludmila. Se pueden adquirir elementos para decorar el árbol de Navidad, también se puede comer y beber. Abre desde las diez hasta las ocho

Existen otros mercadillos, como el de la plaza Na Kampe y el mercado de Havel. Pero ambos abren el día 29 de noviembre. En la ciudad también hay plantados varios árboles de Navidad, como el de la Plaza de la Ciudad Vieja, de 26 metros. En la plaza Wescenlao hya otro de 15 metros.