Biografía de Daucik en el Paseo de la Fama del Slavia situado en su estadio. Javier Ortiz de Lazcano

Slavia y Athletic comparten un mito... pero los checos se olvidan de su pasado rojiblanco

El club de Praga cita en el muro de sus leyendas las Ligas que Daucik ganó con el Barcelona, pero no la que alzó con el club rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Praga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

En el exterior del Fortuna Arena, una docena de figuras dan forma el Camino de la Fama del Slavia. Entre ellas, aparece un rostro que ... reconocen los hinchas del Athletic: se trata de uno de sus míticos entrenadores, Ferdinand Daucik (Sahy, hoy Eslovaquia, entonces Imperio austro-húngaro, 1910-Alcalá de Henares, 1986).

