Slavia y Athletic comparten un mito... pero los checos se olvidan de su pasado rojiblanco

En el exterior del Fortuna Arena, una docena de figuras dan forma el Camino de la Fama del Slavia. Entre ellas, aparece un rostro que ... reconocen los hinchas del Athletic: se trata de uno de sus míticos entrenadores, Ferdinand Daucik (Sahy, hoy Eslovaquia, entonces Imperio austro-húngaro, 1910-Alcalá de Henares, 1986).

En el breve recorrido biográfico que se hace por su figura se destaca con orgullo que como jugador del Slavia ganó 4 Liga de Checoslovaquia, entre 1934 y 1940, y la Copa Mitropa en 1938, la primera gran competición internacional de clubes en la que participaban equipos de la Europa Central e Italia. Fue el capitán que alzó el trofeo tras vencer en la final a los húngaros del Ferencvaros.

En 1949 se incorporó como entrenador al Hungaria, club que huyó de la Checoslovaquia comunista y que disputó partidos de carácter amistoso en diversos países europeos. Un año más tarde llegó a España para fichar como técnico del Barcelona.

En su breve biografía en la fachada del estadio figura que «guió» al club culé «a dos títulos de Liga y otros trofeos».

Y ahí se acaba la biografía de Daucik. El club checo no cita que su siguiente destino fue el Athletic, al que dirigió entre 1954 y 1957 y con el que ganó la Liga (una, 1955-56) y dos Copas (1955 y 1956).

Luego dirigió a muchísimos equipos hasta que se retiró en el Sant Andreu en 1977. Pero los únicos con los que ganó la Liga en España fue con el Barcelona y con el Athletic.