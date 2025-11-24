El elegante mensaje de bienvenida en euskera y castellano del Slavia
El club checo recibe a los rojiblancos con un gran cartel en su estadio
Enviado especial
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:29
El ambiente europeo ya se respira en la capital checa, donde ya asuman camisetas del Athletic. El Slavia Praga quiere ser un excelente anfitrión y ... ha tenido un detalle muy especial con la marea rojiblanca que acompañará a su equipo en el Fortuna Arena.
Son algo más de 1.000 athleticzales los que han viajado para animar a los suyos. En cuanto se acerquen a la puerta de acceso se encontrarán con un gesto de cercanía.
En un gran cartel colocado por el club local puede leerse en castellano y euskera el siguiente mensaje: «Aficionados del Athletic Club, bienvenidos a Praga, a Slavia. ¡Disfruten del partido!»
La hinchada visitante estará situada en la parte sureste del Fortuna Arena. Disponen de 1.024 asientos en tres bloques conectados entre sí sin vallas divisorias. Además, hay un área específica habilitada para aficionados en silla de ruedas.
