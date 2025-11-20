El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sin Pedri y De Jong y con muchas dudas: las opciones en el centro del campo del Barcelona al que hará frente el Athletic

Flick se encomienda a la recuperación de Casadó y a juntar a Fermín y Olmo en la visita rojiblanca para el primer partido del Nou Camp Nou

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

A falta de conocer la causa que motivó la ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta en la sesión de este miércoles, Ernesto Valverde sabe que ... contará al menos con Mikel Jauregizar en la sala de máquinas para el duelo inaugural del Nou Camp (sábado, 16.15 horas). De ser baja el eibarrés, Txingurri deberá decidir entre alinear a Vesga o Rego. Hasta aquí las cábalas en la medular. Todo lo contrario sucede en el Barcelona. Hansi Flick tiene ante sí un rompecabezas para el estreno culé en su coliseo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Platos creativos y una cuidada carta de vinos
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sin Pedri y De Jong y con muchas dudas: las opciones en el centro del campo del Barcelona al que hará frente el Athletic

Sin Pedri y De Jong y con muchas dudas: las opciones en el centro del campo del Barcelona al que hará frente el Athletic