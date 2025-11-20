Sin Pedri y De Jong y con muchas dudas: las opciones en el centro del campo del Barcelona al que hará frente el Athletic

A falta de conocer la causa que motivó la ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta en la sesión de este miércoles, Ernesto Valverde sabe que ... contará al menos con Mikel Jauregizar en la sala de máquinas para el duelo inaugural del Nou Camp (sábado, 16.15 horas). De ser baja el eibarrés, Txingurri deberá decidir entre alinear a Vesga o Rego. Hasta aquí las cábalas en la medular. Todo lo contrario sucede en el Barcelona. Hansi Flick tiene ante sí un rompecabezas para el estreno culé en su coliseo.

El preparador alemán cuenta con varias ausencias sensibles en la zona de creación. La principal es la de Pedri, que todavía trabaja en solitario tras sufrir hace tres semanas una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El centrocampista canario apenas se había perdido un partido de los 73 de la era Flick y estaba rindiendo a un exquisito nivel. Incluso había contribuido con dos goles, una faceta que cada vez explota más. No tendrá el Barça a su brújula ni tampoco a su sostén, Frenkie de Jong. El neerlandés está sancionado por recibir dos cartulinas amarillas en la última jornada en Balaídos.

En ese partido otro pivote como Marc Casadó regresó al banquillo antes del pitido inicial tras sentir un pinchazo en el aductor durante el calentamiento. Aunque ha vuelto a ejercitarse con el grupo, su concurso frente al Athletic sigue en duda. Le relevó en Vigo Dani Olmo, obligado a salir al césped sin apenas haber estirado las piernas. Con Fermín en la mediapunta, el ex del Leipzig se vistió de Pedri y actuó unos metros por detrás. El partido fue un auténtico correcalles que el Barcelona se llevó por 2-4 y en el que no tuvo un control exhaustivo de la pelota. En este sentido, no sería descabellado que Flick probara esta vez con Fermín en la medular.

Opciones para Flick Marc Bernal y el central Eric García podrían actuar ante el Athletic, que tiene la duda de Galarreta

Hay dos opciones más. Por un lado, Marc Bernal, un futbolista en el que se confía de cara al futuro pero al que la grave lesión que sufrió hace un año le hace ir despacio. El de Berga, de solo 18 años, pasó por el quirófano en agosto de 2024 tras la rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo y una lesión en el menisco externo de la misma rodilla. Regresó a los terrenos de juego en septiembre, pero desde entonces apenas ha sumado treinta minutos. El martes disputó la primera mitad en Montjuic del amistoso entre Catalunya y Palestina bajo la atenta mirada de Flick en la grada.

El multiusos

El último recurso pero nada descabellado sería adelantar a Eric García. El central ha actuado también de lateral y en su etapa en el Girona Míchel le empleó en el centro del campo en más de una ocasión. Goza de buen trato de balón y gran colocación, mimbres suficientes para ejercer de ancla ante los rojiblancos.

Ante esta situación, se antoja vital que Jauregizar, pese a su edad, imponga su jerarquía. Si juega Galarreta, este se encargará de la creación. Y si el compañero es otro, el bermeano deberá echarse el equipo a sus espaldas. El Athletic tratará de cortocircuitar la medular de urgencias culé y evitar así que le lleguen balones a los Yamal, Lewandowski y compañía.