Galarreta, ausente en el entrenamiento, e Iñaki Williams sale a correr a cuatro días para visitar al Barça

La ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta, a la espera del posible parte médico por parte del Athletic, ha sido una de las notas destacadas ... del entrenamiento de este miércoles del primer equipo rojiblanco de cara a preparar el encuentro de este sábado ante el Barcelona en el Camp Nou. La sesión comenzó con cerca de media hora de retraso y tanto Oihan Sancet como Nico Williams se han ejercitado con absoluta normalidad.

El mediapunta navarro parece estar listo para medirse a los culés después de perderse el choque ante el Oviedo. Areso, por su parte, al igual que la víspera, se ha ejercitado con unas gafas especiales debido a unas molestias en un ojo que no le impedirán ser de la partida en tierras catalanas. Ante la ausencia de los internacionales, Ernesto Valverde ha llamado al centrocampista Eder García, el central Monreal del filial y el meta Mikel Santos, mientras que Selton continúa en la dinámica del primer equipo.

Diez minutos más tarde que sus compañeros, ha saltado al campo de entrenamiento de Lezama Iñaki Williams, para ejercitarse en solitario a las órdenes del readaptador físico, Xabier Clemente. El capitán rojiblanco, que sufrió una lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha en el encuentro europeo ante el Qarabag (3-1), apura sus opciones de estar en el Camp Nou, aunque parece complicado que pueda llegar.

Por otra parte, Unai Simón, que el martes tuvo una destacada actuación en el empate de España ante Turquía en La Cartuja que selló el billete de La Roja para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, acudió a Lezama, recién aterrizado de Sevilla.