El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Williams se ha ejercitado en solitario a las órdenes del readaptador físico, Xabier Clemente. El Chiringuito

Galarreta, ausente en el entrenamiento, e Iñaki Williams sale a correr a cuatro días para visitar al Barça

Ante la asuencia de los internacionales, que volverán mañana al trabajo, Valverde ha llamado a los jugadores del filial Eder García y Monreal

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

La ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta, a la espera del posible parte médico por parte del Athletic, ha sido una de las notas destacadas ... del entrenamiento de este miércoles del primer equipo rojiblanco de cara a preparar el encuentro de este sábado ante el Barcelona en el Camp Nou. La sesión comenzó con cerca de media hora de retraso y tanto Oihan Sancet como Nico Williams se han ejercitado con absoluta normalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  2. 2 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  5. 5

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  6. 6 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  7. 7 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  8. 8

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  9. 9 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galarreta, ausente en el entrenamiento, e Iñaki Williams sale a correr a cuatro días para visitar al Barça

Galarreta, ausente en el entrenamiento, e Iñaki Williams sale a correr a cuatro días para visitar al Barça