El Athletic cerrará 2025 el lunes 22 de diciembre en San Mamés contra el Espanyol

El cuadro rojiblanco se enfrenta a los periquitos a los nueve de la noche

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

El Athletic ya tiene la hoja de ruta hasta finalizar 2025. La Liga ha anunciado este lunes de la jornada 17, la que estaba prevista para el fin de semana del 20-21 de diciembre. Pues bien, la formación de Ernesto Valverde cerrará la jornada. La patronal del fútbol ha decidido que los bilbaínos se medirán al Espanyol el lunes 22 de diciembre, a las nueve de la noche. Es decir, el día de la lotería y a dos jornadas de Nochebuena.

Esta jornada comenzará el viernes 19 con el duelo entre el Valencia y el Mallorca. Se disputará, además, el Villarreal-Barcelona, ese encuentro que se iba a jugar en Miami y, al final, se ha quedado en el Estadio de la Cerámica. Y el Athletic cerrará el año futbolístico junto al Espanyol

Calendario hasta el final de 2025

22-11. Barcelona-Athletic. 16.15 horas.

25-11. Slavia Praga-Athletic. 21 horas.

29-11. Levante-Athletic. 18.30 horas.

3-12. Athletic-Real Madrid. 19 horas.

6-12. Athletic-Atlético. 21 horas.

10-12. Athletic-PSG. 21 horas.

14-12. Celta-Athletic. 16.15 horas.

22-12. Athletic-Espanyol. 21 horas.

