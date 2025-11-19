El enigmático vídeo de Maroan en plena recuperación con el audio de una entrevista de Pedrerol a Benzema El jugador del Athletic publica unas imágenes de él ejercitándose en el gimnasio con una conversación del exmadridista y el periodista de hace varios años

Bruno Vergara Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:58

Maroan Sannadi trabaja a destajo para recuperarse de sus problemas de menisco en la rodilla derecha. El jugador del Athletic, que fue intervenido hace menos de tres semanas, realiza diferentes sesiones para volver lo antes posible. Por el momento se desconoce cuánto tiempo estará de baja, pero lo más seguro es que sean unos tres meses sin jugar.

Con su mente puesta en volver al 100%, Maroan se ejercita todo lo que le deja su rodilla. El propio jugador ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve machacándose en el gimnasio. Con una venda en la pierna derecha, el futbolista realiza un 'press' de hombro en una máquina de un centro deportivo.

En las imágenes, el jugador ha incluido un corte de audio de la entrevista que le hizo Josep Pedrerol a Benzema en 2022 cuando el francés militaba en el Real Madrid. En ella, el exmadridista agradece el apoyo que recibió del presidente de la entidad, Florentino Pérez. «Quién te ayudo?», le pregunta el periodista. «Los primeros años, yo solo, y solo el presidente que estaba siempre conmigo. No te puedo decir un jugador, por ejemplo», afirma el futbolista blanco.

Benzema también habla sobre los pitos que recibió en el Santiago Bernabéu, cuando no tenía el apoyo de la grada. «¿Por qué el presidente siempre estuvo contigo?», le pregunta Pedrerol. «Porque siempre tuvo confianza en mí. Estoy muy contento, muy feliz. Pienso que él está muy orgulloso de mi trabajo», dijo el francés.

Con este vídeo, Maroan deja entrever que ha recibido el apoyo del presidente del Athletic, Jon Uriarte, desde que milita en el equipo rojiblanco, al que llegó desde el Barakaldo. El futbolista ilusionó al público. Sin embargo, ha perdido protagonismo en el 'once' de Valverde en comparación a la pasada temporada.