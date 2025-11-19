Lekue: «No nos pillaría por sorpresa un recibimiento hostil en el Camp Nou»

El Athletic encara un mes de órdago. Nada menos que siete partidos en 25 días –poco más de 72 horas aproximadamente entre compromiso y compromiso– ... en los que se medirá a tres de los cuatro primeros clasificados de Liga –Real Madrid, Barcelona y Atlético– además de jugarse su futuro en la Champions ante el Slavia Praga y el PSG, vigente campeón de la competición continental. El primer reto de los de Valverde en este Tourmalet que tiene que escalar llegará este sábado en Barcelona, un campo que no se le da nada bien a los rojiblancos.

Los números cantan. Sólo una victoria y tres empates desde 2001 ante un conjunto culé que afronta el choque con el aliciente de volver al Camp Nou, la probable alta médica de Raphinha y Joan García y el reto de meter presión al Real Madrid en la lucha por el liderato. Esos registros, sin embargo, no preocupan en el vestuario bilbaíno que afronta el envite «como un partido único, sin mirar atrás y con las opciones de competir e intentar sacar algún punto. Si no podemos conseguir tres, al menos uno», apuntó este miércoles en Lezama el segundo capitán, Iñigo Lekue.

La victoria cosechada ante el Oviedo puso fin a una dinámica preocupante y el posterior parón de selecciones «nos ha venido bien para coger aire», reconoció el lateral rojiblanco. «Han sido casi dos semanas para recuperar también efectivos», lanzó. Nico y Sancet son dos de esos los futbolistas a los que esta ventana le ha permitido mejorar de sus dolencias. Ambos han entrenado con el grupo con normalidad esta semana de cara al duelo. «Están mejor», lanzó Lekue, aunque en el caso de la pubalgia que arrastra el extremo navarro es «una lesión complicada y esperemos que en este mes de competición podamos contar con ellos». Nico fue clave ante el cuadro asturiano con «un auténtico golazo».

Cuestionado sobre el recibimiento que podría tener el Athletic el sábado después de todo lo vivido por segunda campaña consecutiva el pasado verano con el 'caso Nico', Lekue dejó entrever que el equipo está preparado para afrontar cualquier situación. «No nos pillaría por sorpresa un recibimiento hostil», aseguró y lamentó el hecho de que los cerca de 400 athleticzales que tenían previsto desplazarse para animar al equipo no puedan hacerlo por falta de entradas. «Nos afecta. Muchos de los socios que viajan con nosotros son familiares o amigos y es una pena que no puedan estar», resaltó.

Una de las claves para poder sumar los tres puntos en el Camp Nou es «recuperar la solidez de la temporada pasada y la competitividad durante los 90 minutos. Eso te lo da una dinámica positiva, que cuesta encontrar, y que a veces te lleva a sacar algunos partidos sin querer», resaltó. El juego del Barcelona de Hansi Flick, con su habitual defensa adelantada «lo conocen todos los equipos y preparamos el partido para hacerles daño, pero es dicífil pillarles», reconoció el segundo capitán rojiblanco, que aseguró además que le gustaría continuar una campaña más en el club. El contrato del lateral deustoarra concluye el próximo 31 de junio después de prolongar su vinculación con el club una campaña más al término de la pasada temporada.