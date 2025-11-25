Así juega el Slavia: este es el equipo al que se jugará el Athletic su futuro en la Champions

Iñigo Agiriano Martes, 25 de noviembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Su nombre resulta desconocido para el gran público, pero Jindrich Trpisovski se ha convertido por méritos propios en una leyenda del Slavia Praga, llevando al equipo checo a conquistar cuatro ligas y otras tantas copas en las nueve temporadas que lleva en el cargo. Desde la partición de Checoslovaquia en dos estados, y la consiguiente creación de la liga checa, sus vecinos del Sparta se habían convertido en los grandes dominadores. Cuando Trpisovski se hizo con las riendas del Slavia, a mediados de la temporada 17-18, tenían tres veces más títulos liga, doce frente a cuatro. Una dinámica que se invirtió rápidamente, con los tres campeonatos que conquistó de forma consecutiva nada más aterrizar en el club, sumado al que logró el pasado curso después de tres años de sequía.

El gran debe de la carrera del entrenador praguense está en Europa. Aunque ha jugado buenos partidos, como el recordado empate ante el Barcelona (entrenado precisamente por Ernesto Valverde) en 2019, su rendimiento no ha terminado de ser convincente, y le ha costado trasladar a estas competiciones el fútbol que ha mostrado en su liga. Esta campaña aún no ha logrado ganar en la Champions, donde suma dos derrotas y dos empates y el partido ante el Athletic se presenta como una oportunidad clave para seguir aspirando a meterse en la siguiente ronda.

Sistema y modelo de juego

A lo largo de su carrera, Trpisovski ha utilizado diferentes sistemas, como el 4-2-3-1 o el 4-4-2, aunque en las últimas temporadas se ha asentado en el 3-4-3, con dos carrileros muy largos que son claves en el juego y dos futbolistas por detrás del delantero formando un cuadrado junto al doble pivote. Sobre su estilo el Athletic no puede alegar desconocimiento, pues lo sufrió en sus carnes el año pasado en San Mamés. Aunque los rojiblancos se llevaron aquel duelo, la primera parte de los checos fue portentosa, con una presión alta que ahogó la salida de su rival y unas combinaciones vertiginosas, de esas que sólo aquellos equipos que llevan muchos años interiorizando la misma idea son capaces de ejecutar.

Ambas vertientes del juego del Slavia son la base del libreto de su entrenador, que lleva la intensidad por bandera. Sin la pelota son muy agresivos y buscan cortocircuitar todas las vías de pase del rival, encimando siempre al poseedor. Cuando tiene el balón, no le importa jugar directo, pues tiene futbolistas fuertes en el juego aéreo, pero una vez se instala en campo rival se muestra más atrevido y juega por abajo, siempre con la intención de querer ser vertical.

Defensa

Stanek (36) y Markovic (35) han alternado en la portería del Slavia. El nigeriano David Moses (16) se ha impuesto a Doudera (21) y a Hashioka (8) en el carril derecho, mientras que en la izquierda hemos podido ver en los últimos partidos al joven Mbodji (12) aunque el titular sigue siendo Boril (18). En el centro de la zaga dos titulares de la temporada pasada, Holes (3) y Ogbu (5) han perdido importancia este curso, y el trío más habitual ha estado formado por Zima (4), Chaloupek (2) y Vlcek (27). Zmrzly (33) es una alternativa que puede actuar tanto de central como de lateral.

Medio campo

Trpisovski cuenta con cuatro futbolistas para formar su doble pivote. El griego Zafeiris (10) y el checo Sadilek (23), llegado esta campaña desde el Twente, han sido la pareja titular en los últimos partidos debido a la lesión del liberiano Dorley (19). Cham (7), otro fichaje del último mercado, es la otra posibilidad.

Delantera

El gigantón Chorý (25), que ya mostró su poderío en San Mamés, es el delantero titular del equipo por delante de Prekop (31) y de Chytil (13), un revulsivo habitual. Las bandas son para Provod (17), posiblemente el jugador más talentoso del equipo, y para el joven Sanyang (11), que ha arrebatado el puesto a Kusej (9) con actuaciones sorprendentes. Schranz (26) y Vorlický (22) son otras opicones pero apenas han contado con oportunidades como titular.