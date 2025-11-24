El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico Serrano, durante un entrenamiento en Lezama. Athletic

Nico Serrano no viaja a Praga por una sobrecarga y Valverde llama de nuevo a Hierro y Selton

En la convocatoria para la quinta jornada de la Champions tampoco está Iñaki Williams, que podría reaparecer el sábado ante el Levante

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:08

Nico Serrano, afectado por una sobrecarga en el isquio, es la gran ausencia de la lista de 23 futbolistas rojiblancos que viajan a Praga. El ... extremo navarro se une al resto de ausencias: Iñaki Williams, que podría reaparecer el sábado ante el Levante, y Maroan, Prados, Egiluz y Yeray, bajas todos ellos de larga duración. Tampoco aparece Izeta, que no está inscrito en Champions. Ernesto Valverde vuelve a reclutar a Selton y Asier Hierro, así como a otro miembro del filial como el portero Mikel Santos.

