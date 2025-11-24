Nico Serrano no viaja a Praga por una sobrecarga y Valverde llama de nuevo a Hierro y Selton

Nico Serrano, afectado por una sobrecarga en el isquio, es la gran ausencia de la lista de 23 futbolistas rojiblancos que viajan a Praga. El ... extremo navarro se une al resto de ausencias: Iñaki Williams, que podría reaparecer el sábado ante el Levante, y Maroan, Prados, Egiluz y Yeray, bajas todos ellos de larga duración. Tampoco aparece Izeta, que no está inscrito en Champions. Ernesto Valverde vuelve a reclutar a Selton y Asier Hierro, así como a otro miembro del filial como el portero Mikel Santos.

La lista de 23 es la siguiente: Unai Simón, Padilla, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Lekue, Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai Gómez, Robert Navarro, Rego, Hierro y Selton. El partido, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, se disputa este martes a las 21 horas en el Fortuna Arena de la capital checa. El Athletic necesita un triunfo para seguir aspirando a estar en el top-24.

Una «sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda». Así reza el parte médico sobre el estado de salud de Nico Serrano emitido este lunes por el Athletic. El extremo navarro no tuvo minutos el sábado ante el Barcelona. El equipo se ha ejercitado los dos siguientes días a puerta cerrada y en alguna de esas sesiones se ha producido la lesión del de Pamplona.

Poco protagonismo

Serrano no llega a los 200 minutos en esta temporada, repartidos en siete partidos. Solo supera en tiempo sobre el césped a Ibon Sánchez, Hierro, Izeta, Prados y Selton. En Liga ha jugado ante Alavés (10 minutos), Girona (titular, 45), Mallorca (titular, 62) y Oviedo (6). En Champions lo ha hecho frente a Arsenal (9), Dortmund (27) y Newcastle (21).

El atacante no está teniendo mucho protagonismo, tal y como sucediera hace un año. Entonces Nico llegó a enero con apenas diez partidos y 300 minutos en el zurrón además de un gol, el conseguido en Bulgaria para superar al Ludogorets. En el mercado invernal salió cedido al Sporting, en Segunda, con el que gozó de continuidad.