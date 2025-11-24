El técnico del Slavia se rinde a la filosofía del Athletic: «Es muy bonita»

En vísperas de medirse al Athletic, el entrenador del Slavia de Praga, Jindrich Trpisovsky, resaltó su admiración por la filosofía del conjunto rojiblanco. El técnico, ... que dirige a los checos desde 2017, se detuvo este lunes en rueda de prensa a analizar el rasgo identitario rojiblanco. «Me gusta muchísimo la filosofía del club», aseguró Trpisovsky tres horas antes del último entrenamiento del equipo en el Fortuna Arena.

«Eso de si es una limitación deben responderlo ellos. Significa que estás limitado a la hora de escoger jugadores, sí, pero a mí me encanta que jueguen futbolistas de su propia cantera», recalcó sobre la política de fichajes del Athletic.

El entrenador del Slavia citó en su reflexión a un referente del fútbol europeo. «Alex Ferguson también quería ingleses en el Manchester United y, si podía ser, formados en su cantera», destacó.

Este modelo le sirve como inspiración, aunque admite que la realidad del Slavia es otra. «Nosotros intentamos algo similar: tener el mayor número posible de jugadores checos. Pero si queremos competir al máximo nivel, como en la Champions, necesitamos futbolistas extranjeros», destacó. Y aquí sacó a colación una gran diferencia. «Aquí muchos jugadores quieren salir al extranjero, no como Nico Williams, que empieza en Bilbao y se queda en Bilbao».

Trpisovsky ya visitó San Mamés la pasada temporada. «Es una idea muy bonita la del Athletic, se siente cuando vas allí. El pasado año nos dijeron que están muy orgullosos de su club».

El técnico también lanzó elogios a Ernesto Valverde. Este será el cuarto enfrentamiento entre los dos técnicos. «Hablé con Valverde tras el partido de San Mamés porque le conocía de cuando estaba en el Barcelona», recordó Trpisovsky, que destaca la trayectoria del técnico rojiblanco. «Siempre trabaja con clubes grandes y su estilo es reconocible». Lo que más le gusta de él es su carácter. «Me encanta su calma. Siempre la tiene antes y después del partido», subrayó.