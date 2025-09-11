El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toda la plantilla del Athletic acudió a la rueda de prensa celebrada en el hotel Carlton para mostrar el apoyo a su compañero.

Yeray y la familia del Athletic

El central de Barakaldo vuelve a sentir por segunda vez, como en 2017, el apoyo cerrado de sus compañeros y del club en un momento muy difícil

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:50

Cuatro meses después de su última comparecencia ante los medios de comunicación en vísperas del partido de vuelta de la semifinal de la Europa League ... en Old Trafford, Yeray Álvarez volvió a hablar este miércoles en público. La convocatoria en el salón Imperial del hotel Carlton, anunciada a última hora de la tarde del martes, había generado mucha expectación, tanto por el interés del testimonio del jugador como por conocer la reacción del club. Al fin y al cabo, la cita que no podía tener un carácter oficial. Ya se sabe que los sancionados por dopaje son poco menos que unos apestados con quienes las autoridades del fútbol obligan a mantener una distancia de seguridad. Es más, hasta que la UEFA o la FIFA no resuelven un caso de presunto dopaje al investigado sólo falta que le obliguen a llevar una campanilla como los leprosos para advertir de su presencia tóxica.

