Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja» El central del Athletic ha dado explicaciones sobre su caso de dopaje

Carlos Nieto Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Yeray Álvarez se ha sincerado y ha reconocido su «error humano» que ha derivado en una suspensión de ocho meses por dopaje, diez a efectos prácticos, hasta que en abril pueda volver a competir. En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Hotel Carlton de Bilbao -no puede acudir a Lezama- ha hecho una reconstrucción de los hechos, además de pedir perdón tanto a sus compañeros, que le han arropado en el acto, como a la afición rojiblanca.

🎙️ @yerayalvarez4



"Pido perdón al Club, a mis compañeros y a la afición. Aunque esta situación la esté viviendo yo, sé que les compromete directamente"



"Asumo mi error y, por eso, no cobraré nada durante el tiempo que esté sin competir" pic.twitter.com/U5hgXApCrh — Athletic Club (@AthleticClub) September 10, 2025

El central de Barakaldo ha comenzado su intervención detallando cómo se dio el positivo. «Como sabréis, en 2016 empecé un proceso de quimioterapia, un momento duro en el que el mayor temor es la pérdida del pelo. A raíz de ese proceso y después de superarlo, en una de las revisiones el oncólogo me comentó cierto tratamiento sobre la alopecia. Después de la quimio empecé a perder pelo, a tenerlo más débil, así que comencé dicho tratamiento en 2022. Consistía en la toma de una pastilla y un spray para el pelo», ha empezado Yeray, que ha dejado claro que era un tratamiento consensuado con Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del club, «y que a día de hoy sigo tomando».

¿Qué pasó, entonces? «Mi pareja Naia comenzó en diciembre el mismo tratamiento. Era una toma de pastilla, un spray para el pelo. Un tratamiento que se realiza por la noche, antes de meterse en la cama. La semana antes del partido contra el Manchester United (el de la ida en San Mamés el 1 de mayo), cuando fui a tomarme una de las pastillas me di cuenta de que no tenía. Fui a buscar el bote de repuesto y tampoco lo tenía. Fruto del estrés, de que tenía mi rutina y no tenía la pastilla, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo de lo que tenía la mía», ha explicado.

Minoxidil

Yeray se refiere a una sustancia en concreto. «Pensamos que tenía minoxidil sin saber que tenía otra sustancia que estaba prohibida. Lo primero, pedir perdón al Athletic, a la afición, a mis compañeros. Han sido meses complicados, en los que no sabes, te da vueltas todo...», ha añadido Yeray para relatar lo que le llevó a tomar la pastilla de su pareja cuando no encontró la suya.