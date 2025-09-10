Yeray considera «justa» su sanción de diez meses por dopaje y dice que no cobrará «nada» en este período

Yeray Álvarez ha comparecido este miércoles en un céntrico hotel de Bilbao para dar explicaciones sobre su positivo por dopaje que le mantendrá fuera de ... los terrenos de juego hasta el 2 de abril de 2026, fecha en la que concluirá el castigo impuesto por la UEFA debido a la presencia del «diurrético y enmascarador» 'canrenona' en la sangre del jugador. «Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y tampoco lo he hecho para aumentar mi rendimiento», fueron las primeras palabras del central después de agradecer a sus compañeros, directivos y cuerpo técnico del Athletic que hayan sacado «un rato» para arroparle y escuchar sus argumentos en un acto al que acudieron además varios empleados del club. En un relato cronológico bien estructurado, pensado y ejecutado, sin apenas fisuras, el defensa de Barakaldo hizo un repaso de lo ocurrido y atribuyó su positivo a un «error humano».

Había 30 sillas reservadas para la plantilla, el cuerpo técnico y los directivos del Athletic, que no quisieron dejar al jugador solo en un momento clave de su carrera. Todos quisieron acudir en masa a apoyarle y transmitir que siempre caminarán a su lado, en los buenos y en los malos momentos. También estaba el jefe de los servicios médicos del club, Josean Lekue, a quien no tardó en dirigirse a Yeray. Lo hizo para dejar constancia que siempre le ha ha consultado a la hora de tomar algún fármaco y que estaba perfectamente al tanto del tratamiento que seguía para frenar la alopecia con la que batallaba desde que superó su cáncer testicular. Pero en un momento concreto cometió un error que se saldó con un positivo y la consiguiente sanción. «Los diez meses me parecen justos y lo asumo. Los cumpliré», comentó rotundo cuando se le pidió una valoración de la sanción.

«En 2016 empecé con la quimioterapia y fueron momentos muy duros», rememoró el central. «Uno de los mayores temores era la pérdida de pelo y en una consulta con el oncólogo se me dio un tratamiento contra la alopecia. Tenía el pelo más débil». Comenzó la terapia en 2022 consistencia en la ingesta de una «pastilla» y aplicación de un spray. «Se lo comuniqué todo a Josean (Lekue), le pasé toda la información y lo sigo haciendo». Todo iba buen hasta que una noche se quedó sin el medicamento y decidió tomar el de su pareja, que también se trataba de un problema con el cabello. «Fue justo antes del partido con el Manchester United. Pensaba que contenía lo mismo. No sabía que contenía una sustancia prohibida», explicó Yeray. Poco después dio positivo en un análisis sanguineo y la UEFA puso en marcha el protocolo antidopaje.

El defensa pidió «perdón» a sus compañeros, al club y a los aficionados y asumió la culpa de lo ocurrido. «Un error humano», insistió, en todo momento centrado en transmitir el mensaje de que en ningún momento se trató de un movimiento consciente orientado a la mejora de su rendimiento. Entonces desveló que había trasladado al Athletic que no cobrará «nada» durante el período de sanción; es decir, renuncia prácticamente a su ficha de este año. «Mi salario no va a existir. Asumo mi error», reforzó su mensaje de asunción del castigo. Dio por bueno el plazo que tendrá que estar fuera de los terrenos de juego -«lo cumpliré»- porque ya manejaba los «barremos» que emplearía la UEFA. Cuando se le preguntó por el mensaje de apoyo que más le ha llegado al corazón, se quedó con el del capitán Iñaki Williams. «Me dijo que en abril hay una final de Copa y que yo la levantaré».