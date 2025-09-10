El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yeray considera «justa» su sanción de diez meses por dopaje y dice que no cobrará «nada» en este período

Comparecencia ·

El central, castigado por dar positivo por el diurético 'canrenona', asegura que «nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida»

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:05

Yeray Álvarez ha comparecido este miércoles en un céntrico hotel de Bilbao para dar explicaciones sobre su positivo por dopaje que le mantendrá fuera de ... los terrenos de juego hasta el 2 de abril de 2026, fecha en la que concluirá el castigo impuesto por la UEFA debido a la presencia del «diurrético y enmascarador» 'canrenona' en la sangre del jugador. «Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y tampoco lo he hecho para aumentar mi rendimiento», fueron las primeras palabras del central después de agradecer a sus compañeros, directivos y cuerpo técnico del Athletic que hayan sacado «un rato» para arroparle y escuchar sus argumentos en un acto al que acudieron además varios empleados del club. En un relato cronológico bien estructurado, pensado y ejecutado, sin apenas fisuras, el defensa de Barakaldo hizo un repaso de lo ocurrido y atribuyó su positivo a un «error humano».

