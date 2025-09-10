El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yeray no cobrará durante los 10 meses de su sanción por dopaje

Igor Barcia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:18

Yeray Álvarez ha pedido perdón «al Athletic, a los compañeros y a la afición» por su positivo y acto seguido ha anunciado que no cobrará ... en el tiempo de los diez meses que dure el castigo de la UEFA. «Desde el primer momento le trasladé al club que no voy a cobrar absolutamente nada durante este tiempo porque yo trabajo para el club y no voy a jugar por un error mío», ha explicado el central del Athletic, que una y otra vez ha insistido que ha sido un error suyo y que a él le toca asumir las consecuencias.

