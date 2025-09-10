El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mensaje de Iñaki Williams a Yeray y el apoyo de Gurpegui

El central desveló el gesto del capitán del Athletic, uno de los que más le han emocionado: «Tú levantarás la Copa»

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:42

Yeray Álvarez ha reconocido durante su comparecencia para aclarar lo sucedido con su positivo que los mensajes recibidos de sus compañeros del Athletic «me han ayudado mucho a superar esta situación». Todos los integrantes del primer equipo estaban este miércoles en el hotel Carlton acompañando a Yeray. El baracaldés resaltó que le hizo especial ilusión el que le envió el capitán rojiblanco, Iñaki Williams: «Tú levantarás la Copa». Por plazos, podría ser.

La sanción finaliza el 2 de abril y el torneo del k.o. se disputará a finales de ese mes probablemente en La Cartuja donde los rojiblancos alzaron el título hacer dos temporadas después de 40 años de sequía. El central, que se encuentra entrenando con el Derio de Iker Muniain para estar «en disposición de ayudar a los compañeros cuando llegue el momento», también explicó que Carlos Gurpegui también contactó con él para mostrarle su apoyo: «Él mejor que nadie sabe por lo qué estoy pasando».

