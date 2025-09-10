El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla al completo acudió al Carlton.

La plantilla al completo acudió al Carlton. Maika Salguero

La plantilla rojiblanca respalda a Yeray

También ha acudido a la rueda de prensa el cuerpo técnico liderado por Ernesto Valverde, además del médico del club Josean Lekue y parte de la junta directiva

Igor Barcia

Igor Barcia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:49

Yeray Álvarez no ha estado solo en su comparecencia ante los medios para dar explicaciones tras la sanción de diez meses impuesta por la UEFA respecto a su caso de dopaje. El central rojiblanco, apartado del equipo nada más conocerse a principios de julio la sanción, ha estado respaldado por la plantilla en el hotel Carlton, así como por el cuerpo técnico liderado por Ernesto Valverde, el médico del club Josean Lekue y parte de la junta directiva del Athletic.

Todos ellos han estado sentados en la sala donde Yeray ha dado a conocer los pormenores de lo sucedido tras el positivo que dio en el encuentro de ida de semifinales de la Europa League contra el Manchester United el 1 de mayo, mostrando su apoyo al central rojiblanco.

