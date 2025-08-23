El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diego Urdiales salió a hombros de la plaza de Vista Alegre tras cortar dos orejas a su segundo toro. Manu Cecilio

Una faena antológica de Diego Urdiales

Tarde prodigiosa del torero de Arnedo. Inspirado, perfeccionista, se atiene al canon clásico del toreo con dos toros distintos de Garcigrande y sale a hombros

Barquerito

Barquerito

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:40

Un cuarto toro cinqueño de Garcigrande, casi 600 kilos, el trapío justo, se llevó puesta una faena de Diego Urdiales de un rigor, una cadencia ... y un primor singulares. El toro descolgó antes de varas, se escupió del caballo y apenas sangró, hizo amago de escarbar, cobró un estrellón contra las tablas al salir disparado del primer muletazo de tanteo y pareció rebrincarse en el muletazo en redondo que, al borde de la segunda raya, abrió formalmente la faena. Solo en el segundo muletazo lo tuvo Diego metido en el engaño. En la segunda tanda, de cinco ligados, la figura compuesta sin esfuerzo, descolgado de hombros, llamativamente sereno, posado en la arena, trazó Diego el toreo dibujado de compás, traído ya entonces el toro por los vuelos.

