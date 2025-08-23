El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Saúl Fortes vive el mejor momento de su carrera. «Soy feliz toreando con tanta regularidad». Ignacio Gil
Saúl J. Fortes | Torero

«Nunca he sido temerario ni he salido a la plaza para que me coja el toro»

El matador malagueño reivindica un estilo en el que el toro «tenga cierta ventaja» y dice que le faltan «muchas cosas por hacer en Bilbao»

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:39

«Dame agua», se escucha al otro lado del teléfono a uno de los hijos de Saúl J. Fortes (Málaga, 1990), que regresa a Bilbao, ... donde tomó la alternativa hace 14 años. «Voy con la familia en coche», se disculpa el hijo del banderillero Gaspar Jiménez y de Mari Fortes, novillera, ganadera y empresaria taurina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  9. 9 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo
  10. 10 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nunca he sido temerario ni he salido a la plaza para que me coja el toro»

«Nunca he sido temerario ni he salido a la plaza para que me coja el toro»