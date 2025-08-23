El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jóvenes rodeando a Roca Rey. Miguel Toña
Desde mi tendido

Jóvenes, pero no entendidos

Rafael Ferrer

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

Los jóvenes vuelven a los toros. En Azpeitia, por ejemplo, han creado la peña Zortziko, que cuenta ya con cien socios. Pero ese pesimista crónico ... que es el «entendido», lejos de alegrarse, se preocupa: que si beben, que si van (¡será posible!) a divertirse… Con razón decía José Bergamín que hay que evitar convertirse en «entendido».

