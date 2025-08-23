Jóvenes, pero no entendidos

Los jóvenes vuelven a los toros. En Azpeitia, por ejemplo, han creado la peña Zortziko, que cuenta ya con cien socios. Pero ese pesimista crónico ... que es el «entendido», lejos de alegrarse, se preocupa: que si beben, que si van (¡será posible!) a divertirse… Con razón decía José Bergamín que hay que evitar convertirse en «entendido».

A mí, lejos de preocuparme que los jóvenes se diviertan, beban alguna copa y sigan en Instagram a Roca Rey, me preocuparía lo contrario: que quisieran ser «entendidos» y se convirtieran en viejos prematuros que van a los toros a recitar los tópicos del pico, el cruzarse y el de que esto no es lo que era.

Esto, créanme, nunca fue lo que era. Pero ya lo advertía C.S. Lewis: al reducirse el número de fieles (él hablaba de religión), los que quedan corren el riesgo de colocarse «en ese estado de exaltación enfermiza y de fariseísmo agresivo característicos de una sociedad secreta o de una secta».

Cierta sensación de arrinconamiento, aunque no del todo real y en proceso de reversión, nos ha llevado a padecer ese problema. Así, se piden peajes de sabiduría taurina para acceder a lo que no nació como objeto de erudición para una minoría ilustrada, sino como espectáculo de masas. Y que morirá cuando deje de serlo.

Por eso, a mí no me preocupan los jóvenes que toman gin-tonics en la plaza. Me preocupan los que no van; y me inquietan todavía más los que a sus veintitantos años están ya de vuelta de todo, como si tuvieran cincuenta, cuando lo suyo sería ir a disfrutar y no a caer en la trampa de mostrarse exigentes para parecer sabios. Eso ya lo hacemos los mayores.

Cuando empecé a ver corridas de toros las 'suertes' que más me gustaban eran el derribo de un picador, el salto del toro al callejón y -la mejor de todas- la aparición de un espontáneo. Lo normal. Con esos malos comienzos, y más de 40 años como abonado, no sé si merezco el título de aficionado, pero desde luego confío no merecer el de «entendido»; espero la llegada de cada corrida ilusionado, con la esperanza de que asistan muchos jóvenes, que vayan a divertirse y que lo consigan. Así es como llegarán a ser aficionados, ojalá que sea sin llegar a ser «entendidos».