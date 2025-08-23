El cuerno de la abundancia

Dentro de cincuenta días, a final de temporada, se habrán lidiado en Madrid quince toros y quince novillos de Fuente Ymbro, que lleva una década ... siendo la ganadería despensa de Las Ventas. Seis toros en Sevilla, seis en Pamplona, seis en Mont de Marsan y los seis de Bilbao: cuarenta toros en plazas de primera en este curso de 2025 en que, rompiendo todos los negros augurios, no solo no faltan toros sino que parecen sobrar.

El hecho de haber pasado sin apuros tres puertos de montaña como San Isidro, San Fermín y la santa Feria de Abril da una idea de la opulencia de una ganadería relativamente joven formada con sangre antigua del manantial inagotable de Jandilla. Puede sacar pecho el ganadero, que hace un año echó en Bilbao dos toros de nota.

Cartel no renovador, pero sin antecedentes: Paco Ureña, Saúl Fortes y un Fernando Adrián nuevo en esta plaza. Toreros de muy distinto corte. Hecho a sí mismo Ureña. Fortes ha bebido de varias fuentes, ortodoxas y heterodoxas, entre ellas, la escuela del valor y la vergüenza torera. Adrián, alumno aventajado de la escuela de El Juli en Velilla.