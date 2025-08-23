El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eulalia Rivas y Javier Parejo, junto a sus hijos Eulalia (a su derecha), Javier y Marta (a la izquierda).

Eulalia Rivas y Javier Parejo, junto a sus hijos Eulalia (a su derecha), Javier y Marta (a la izquierda). Manu Cecilio
La Mirilla de los toros

De éxito en éxito

Con las gradas de nuevo pobladas, Diego Urdiales, que sustituía al lesionado Morante, salió por la puerta grande tras una gran faena

Leire Pérez

Leire Pérez

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:06

La caída del cartel de Morante de la Puebla hacía pensar que se iba a notar en las gradas de Vista Alegre en el anteúltimo ... día de feria, pero al final se mantuvo el tirón. La afición resultó fiel y tras unos días precedidos por grandes corridas y hasta un indulto, los tendidos estuvieron bastante poblados para disfrutar de Diego Urdiales, que además salió por la puerta grande. Con la concentración antitaurina convocada por el PACMA en las inmediaciones del coso, Txema Urbano, Toribio Martín, Julian Ahedo, Tomás Delgado e Iñaki Atutxa se acercaron a la plaza. También Clara Morales, Jaime Lanavascues, José Maza, carnicero especializado en toros de lidia llegado desde Santoña, Txelo Julián y su nieto Akier Hueso, así como Ignacio Sánchez y su hija Patricia.

