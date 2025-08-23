De éxito en éxito

La caída del cartel de Morante de la Puebla hacía pensar que se iba a notar en las gradas de Vista Alegre en el anteúltimo ... día de feria, pero al final se mantuvo el tirón. La afición resultó fiel y tras unos días precedidos por grandes corridas y hasta un indulto, los tendidos estuvieron bastante poblados para disfrutar de Diego Urdiales, que además salió por la puerta grande. Con la concentración antitaurina convocada por el PACMA en las inmediaciones del coso, Txema Urbano, Toribio Martín, Julian Ahedo, Tomás Delgado e Iñaki Atutxa se acercaron a la plaza. También Clara Morales, Jaime Lanavascues, José Maza, carnicero especializado en toros de lidia llegado desde Santoña, Txelo Julián y su nieto Akier Hueso, así como Ignacio Sánchez y su hija Patricia.

Desde Madrid vinieron los aficionados Eulalia Rivas y Javier Parejo, junto a sus hijos Eulalia, Javier y Marta. Quisieron disfrutar Txomin Santos, Wenceslao Cavia y Gaspar Holgado. Gabi Rodrigo, presidente de la Asociación Artística Vizcaína, Carlota Casamayor, Juan José Arechederra, Eloísa Gamero, Alejandra Cardoso, Mario González, David Camarón y Patricia Martín no se perdieron la cita. Tampoco Julio Guerrero, Irene Carmen e Isidro Lebrero.

Ángel Rodrigo, concejal por el PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Javier de Andrés, presidente de los populares vascos, Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, Esther Martínez, portavoz del partido en Bilbao accedieron a Vista Alegre por el patio de cuadrillas en el que estaba Manuel Chopera, gerente de la plaza, y Jon Bilbao, administrador del coso.

En los tendidos, Javier Artiaga, Begoña Gutiérrez, José Luis Sasiain, Jorge Javier Pérez, Manuel Sesé y Araceli Moreno. El portavoz del PP en Getxo, Eduardo Andrade, asistió junto al concejal Javier Elorza. También estuvieron Fortunata Martínez de las Rivas, Natalia Aranduy, Teresa Arana, Carmen Valdés, Ana Zubiria, Iciar Alzola, Goretti Escauriaza, Jorge Ortiz de Urbina, Isabel Lipperheide, Tristán y Luis Lezama Leguizamón, el pintor Ignacio Goitia, Yolanda Bernar, Inés y Lucía Areilza, Ramón García y sus dos hijas, Andoni Muniain, Jesús Taramona, Javier del Valle, los méxicanos Carlos Mora y Gloria Elena Martínez.