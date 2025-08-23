El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

24 detenidos, cinco de ellos por agresiones sexistas, en el Día Grande de Aste Nagusia

La mayoría de los arrestos se produjeron en el recinto festivo

Alain Mateos

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:42

El Día Grande de Aste Nagusia deja 24 detenidos. La jornada con más arrestos en lo que llevamos de fiestas. La mayoría de detenciones se produjeron en el interior del recinto festivo, según explican fuentes municipales. En total, quince personas fueron arrestadas dentro del perímetro. Fuera de él, los agentes detuvieron a nueve personas más.

Entre los detenidos hay cinco acusados de cometer una agresión sexista. Cuatro de ellos fueron arrestados por realizar tocamientos y otro por un delito de violencia de género. Los cinco incidentes sucedieron en el recinto festivo.

Los incidentes restantes ocurridos en la zona de fiesta incluyen dos detenciones por tráfico de drogas, dos por robo y seis más por quebrantar una orden de alejamiento, resistencia grave, atentado contra agentes, hurto y amenazas.

Estos mismos delitos prácticamente se repiten en las nueve detenciones restantes que se produjeron anoche fuera del recinto festivo. Cabe destacar que entre estas actuaciones, dos personas fueron arrestadas tras comprobar que existía una reclamación judicial de por medio.

Los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en las calles del Casco Viejo, zonas de San Nicolás, Askao y plaza Unamuno, informan fuentes municipales.

