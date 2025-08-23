El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Decomiso de un puesto de comida callejera en el recinto festivo. Luis Calabor

Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:06

Brasas para pinchos morunos sobre una tabla de planchar o en una caja, verduras y carne sobre una barbacoa ennegrecida y otras viandas fuera del ... control sanitario se pueden ver cada noche en un paseo por las txosnas. Los puestos de comida callejera se han convertido en un gran problema en la Aste Nagusia. Crecen día a día y el Ayuntamiento se muestra impotente para controlar el fenómeno. El acceso de la Policía al recinto festivo para extraer a estos vendedores ambulantes podría implicar otros riesgos, por lo que el alcalde apela a la «responsabilidad» de los ciudadanos para que no consuman ese tipo de productos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar

Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar