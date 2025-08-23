Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar

Decomiso de un puesto de comida callejera en el recinto festivo.

Brasas para pinchos morunos sobre una tabla de planchar o en una caja, verduras y carne sobre una barbacoa ennegrecida y otras viandas fuera del ... control sanitario se pueden ver cada noche en un paseo por las txosnas. Los puestos de comida callejera se han convertido en un gran problema en la Aste Nagusia. Crecen día a día y el Ayuntamiento se muestra impotente para controlar el fenómeno. El acceso de la Policía al recinto festivo para extraer a estos vendedores ambulantes podría implicar otros riesgos, por lo que el alcalde apela a la «responsabilidad» de los ciudadanos para que no consuman ese tipo de productos.

«La comida callejera es un peligro público. No sólo pueden provocar una intoxicación, con vómitos y diarreas, sino que en una persona inmunodeprimida, mayores, niños o embarazadas puede generar un aborto o incluso la muerte», advierte Javier Huércanos, director del laboratorio de Itsasnatura. «Están jugando con la salud de las personas. No es una broma. La industria alimentaria requiere de control sanitario y carné de manipulación de alimentos». Un tratamiento de la carne a elevadas temperaturas mata las bacterias, pero por contra puede producir otras toxinas. «Ni se les ocurra consumir en esos puestos que nadie sabe de donde salen. ¿Beberían agua de un charco? No, verdad», advierte.

