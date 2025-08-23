El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías municipales atienden a un joven que ha sufrido un robo con violencia y a sus amigos en la calle Navarra de Bilbao. Luis Calabor

Y la alerta saltó a las 2.21 horas

EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local durante la sexta noche de Aste Nagusia: un robo con tirón, tocamientos, una pelea con una catana, bates y botellas rotas...

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:41

En Aste Nagusia nunca se sabe cuándo va a saltar la alarma. La noche del jueves al viernes, la sexta de esta edición, lo hizo ... a las 2.21 horas de la madrugada. Un joven con el labio roto y cariacontecido llegó corriendo al puesto fijo que la Policía Municipal de Bilbao despliega en la calle Navarra, uno de los principales accesos al recinto festivo. Desde hace unos años la trasera de la estación de Abando, antes un punto negro de delincuencia, se cierra con vallas, lo que ha reducido de forma drástica los incidentes en la zona. «Me ha venido por detrás un tío y me ha arrancado la cadena de oro que llevaba al cuello. Era de mi madre, que murió en el año 2000», lamentaba el chico, apesadumbrado, ante los dos reporteros de El Correo que tomaban el pulso a la fiesta.

