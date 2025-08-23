Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota La víctima presentaba varios cortes en la espalda compatibles con los causados por objetos de vidrio

A. Mateos Sábado, 23 de agosto 2025, 13:12 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

Un joven de 18 años ha sido detenido esta madrugada en Abando, en la calle Isleta, por agredir a un hombre con una botella de cristal rota. La víctima presentaba varios cortes en la espalda compatibles con los causados por objetos de vidrio y tuvo que ser trasladada al hospital de Basurto.

El incidente se produjo sobre las cuatro de la madrugada de este sábado en la zona de Abando. Varias patrullas de la Ertzaintza recibieron el aviso de una posible agresión entre varias personas en la zona de Abando y la posible existencia de una víctima con heridas de arma blanca. Se dirigieron al lugar de los hechos y observaron la presencia de una botella de cristal rota y una camiseta blanca con restos de sangre, pero no localizaron a ninguna persona.

Tras una búsqueda más exhaustiva, los agentes terminaron por localizar en la calle Isleta a un joven que presentaba las manos ensangrentadas y le identificaron por su posible implicación en la agresión.

A continuación, otros recursos de la Ertzaintza localizaron en la misma calle a un varón que presentaba heridas sangrantes en la espalda y estaba acompañado de una mujer. Según el relato de estas dos personas, un hombre que coincidía con la descripción del joven identificado minutos antes le había agredido en varias ocasiones con una botella de cristal rota provocándole las heridas en la zona de la espalda.

Un recurso sanitario desplazado al lugar corroboró la compatibilidad de las heridas con una agresión con una botella rota. La víctima fue evacuada al Hospital de Basurto para ser atendida, mientras que el presunto autor de la agresión, de 18 años de edad, fue detenido por la Ertzaintza por un delito de lesiones.

El acusado fue trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Bilbao para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.