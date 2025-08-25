El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Operarios trabajan el pasado 17 de agosto en el montaje del escenario de Abandoibarra, cuyo retraso obligó a cancelar el concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador. Jordi Alemany

Bildu exige al Ayuntamiento «responsabilidades» políticas por los fallos en fiestas

La coalición destaca el «éxito del modelo festivo» y el «buen hacer» de Bilboko Konpartsak y pide que las comparsas tengan un «tratamiento diferenciado» con el TicketBai

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:41

El grupo municipal de EH Bildu en Bilbao ha exigido al Ayuntamiento que asuma «responsabilidades» políticas por los fallos en las fiestas. Especialmente por la ... cancelación del primer concierto, en el que deberían haber actuado Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador. En este episodio, la coalición aprecia una «incapacidad de gestión» por parte de varias áreas del Gobierno municipal.

