Bildu exige al Ayuntamiento «responsabilidades» políticas por los fallos en fiestas

El grupo municipal de EH Bildu en Bilbao ha exigido al Ayuntamiento que asuma «responsabilidades» políticas por los fallos en las fiestas. Especialmente por la ... cancelación del primer concierto, en el que deberían haber actuado Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador. En este episodio, la coalición aprecia una «incapacidad de gestión» por parte de varias áreas del Gobierno municipal.

La portavoz del grupo, María del Río, y la concejala Garazi Perea, que representa a la coalición en la Comisión mixta de Fiestas, han hecho este lunes un balance de Aste Nagusia. Han destacado el «éxito» del modelo festivo «popular», que permite que la celebración sea «un reflejo de las reivindicaciones y luchas de los movimientos populares de Bilbao». También han destacado el «buen hacer» de Bilboko Konpartsak.

Sin embargo, los fallos, como el sucedido en Abandoibarra, han dejado a la coalición un sabor «agridulce». «La gestión ha dejado mucho que desear», ha lamentado Del Río, que también cree «preocupante» la «falta de asunción de responsabilidades». Cuestionada al respecto, ha descartado que deba haber dimisiones y ha explicado que su grupo ha registrado una batería de preguntas para aclarar lo ocurrido.

«Todos sabemos lo importante que es el concierto inaugural para las artistas», ha indicado Del Río. Por ello, considera que el Consistorio debería haber demostrado «más empatía» con las artistas y haber hecho, en fin, una mejor gestión del incidente. La concejala del área, Itziar Urtasun, va a comparecer el jueves a petición propia para dar explicaciones por éste y otros fallos, como el registrado durante los fuegos artificiales del viernes, que obligó a suspender el espectáculo durante quince minutos.

Desalojo de manteros

Por otro lado, Del Río y Perea han pedido un «tratamiento diferenciado» para Bilboko Konpartsak y otras entidades sin ánimo de lucro a la hora de adherirse a TicketBai. «Es importante atajar todo lo que tiene que ver con el fraude fiscal, pero hay que hacerlo atendiendo a las distintas particularidades», ha señalado la portavoz. Del Río confía en que el diálogo abierto entre Hacienda y las comparsas «dé frutos» porque «afecta a muchas asociaciones». La Diputación ha abierto la puerta a exonerar a las txosnas de pagar el Impuesto de Sociedades, siempre y cuando su actividad económica se destine a financiar sus propias actividades.

En su balance, la coalición abertzale ha mostrado su «preocupación» por la forma en que el Gobierno municipal «aborda» la venta ambulante y ha censurado que la Policía desmantelase el campamento de manteros de la plaza del Gas. «Hay que dar una respuesta a la situación de los manteros, pero esa respuesta tiene que ser política y social, no coercitiva», ha dicho Del Río.

Las representantes de EH Bildu también han mandado un mensaje de afecto al pregonero, Francis Díez, y a la txupinera, Olatz Agirre, por haber sido «excelentes embajadores de las fiestas». Asimismo, han destacado que las movilizaciones convocadas por el Movimiento de Pensionistas, el Movimiento Feminista o Sare, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, «han recibido un amplio apoyo de la ciudadanía». También se han felicitado por la «solidaridad» mostrada con Palestina.