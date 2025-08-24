El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La zona de txosnas ha sido un año más la zona más concurrida de la Aste Nagusia. Maika Salguero

La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai

Hacienda redacta un borrador de reforma del Impuesto de Sociedades en el que plantea exonerarlas a partir del próximo año

Octavio Igea

Octavio Igea

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:10

La Diputación tiene desde hace algunas semanas en exposición pública un decreto que tiene como objetivo complementar la reforma fiscal aprobada la pasada primavera por ... las Juntas Generales. El texto, de más de 100 páginas, es por el momento un mero borrador en el inicio de su tramitación, pero entre otra larga serie de medidas muy concretas incluye un cambio de calado relacionado con las txosnas y la gestión de sus siempre controvertidas cuentas.

