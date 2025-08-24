La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai

La Diputación tiene desde hace algunas semanas en exposición pública un decreto que tiene como objetivo complementar la reforma fiscal aprobada la pasada primavera por ... las Juntas Generales. El texto, de más de 100 páginas, es por el momento un mero borrador en el inicio de su tramitación, pero entre otra larga serie de medidas muy concretas incluye un cambio de calado relacionado con las txosnas y la gestión de sus siempre controvertidas cuentas.

Cuando está a punto de cerrarse el último verano en el que las agrupaciones responsables de estas barras han podido funcionar en las fiestas de todo el territorio sin la obligación de emitir facturas y sin dar cuenta telemáticamente a Hacienda de sus ingresos y gastos, el Gobierno foral ha abierto la puerta a ofrecerles incentivos fiscales a cambio de que asuman el sistema TicketBai. Se trata de un paso obligatorio para los responsables de las txosnas a partir del próximo 1 de enero, pero que no gusta a los comparseros. Se ha podido ver durante la Aste Nagusia: las alusiones en contra del control electrónico de su gestión ha sido parte del decorado de muchas casetas de El Arenal.

Tras años cerradas en banda, las comparsas anunciaron públicamente hace un par de meses que iban a asumir TicketBai. Lo hacen a regañadientes tras las duras multas de hasta 20.000 euros impuestas por Hacienda a las txosnas de Vitoria que se rebelaron el verano pasado -en Álava la adhesión es obligatoria desde 2024-. En este nuevo escenario, la Diputación plantea la reforma del Impuesto de Sociedades para ampliar los colectivos que están exonerados del pago. Se modifica el artículo 47 bis del reglamento que regula el tributo para añadir un 'punto 4' en el que no se habla expresamente de las txosnas, pero que está hecho prácticamente a la medida.

Según se recoge en el borrador, a partir del 1 de enero de 2026 se levanta la obligación de pagar el Impuesto de Sociedades a entidades cuya actividad tenga «carácter esporádico» y que destinen sus beneficios únicamente al «sostenimiento» de su propia actividad o al mecenazgo -financiar entidades sociales, por ejemplo- en el mismo año fiscal o en el siguiente. Además de que nunca se han conocido a ciencia cierta los ingresos y gastos de las txosnas, la opacidad con la que se mueve ese dinero y a qué se destina son algunas de las cuestiones más controvertidas que rodean al modelo festivo. Y que no paguen impuestos, claro, algo que irrita a hosteleros y comerciantes. TicketBai, herramienta ideada por las diputaciones para combatir el fraude fiscal en todo el tejido empresarial, empezó a implantarse progresivamente en Bizkaia hace un par de años. Grandes empresas, pymes, autónomos... Las txosnas forman parte del contingente que debe adherirse en último lugar. Emitir factura electrónica permite a Hacienda tener constancia de todas las operaciones al momento y aunque no paguen Sociedades deberán ajustar el IVA.

Dos reuniones

La exoneración del pago del Impuesto de Sociedades no será automática. La Diputación marca varias condiciones a las txosnas y avisa de que si alguna no se cumple algún año no habrá marcha atrás: el abono del tributo será obligatorio desde ese momento y de forma permanente. Además de los requisitos que marca el propio borrador sobre que la actividad sea puntual y a qué deben destinarse los beneficios, las comparsas van a tener que firmar una declaración responsable, darse de alta en el servicio TicketBai de Hacienda y empezar a utilizar datáfonos a partir del año próximo en todas las barras.

Aunque portavoces forales vienen asegurando de un tiempo a esta parte que no hay negociaciones con las comparsas y que simplemente se les asesora como a cualquier otro contribuyente que tenga dudas sobre TicketBai, lo cierto es que sí que ha habido al menos dos reuniones cuya celebración no ha trascendido.

Bilboko Konpartsak, que actúa como representante de todas las txosnas de Bizkaia, solicitó en primera instancia una moratoria para no tener que emitir factura electrónica hasta el verano de 2027. Hacienda se negó recordando que el calendario fijado debe ser cumplido, pero atendió la petición de que se tenga en cuenta la singularidad del modelo festivo y por eso plantea ahora la bonificación fiscal.