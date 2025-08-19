Desmantelan un campamento instalado en la plaza del Gas

La Policía Municipal de Bilbao ha desmantelado un campamento de manteros instalado en la plaza del Gas, junto al Ayuntamiento. Los vendedores ambulantes habían colocado ... una treintena de tiendas de campaña para pernoctar durante esta Aste Nagusia. Ayer a mediodía levantaron el asentamiento por orden policial sin que se registraran incidentes.

Se trataba en su mayoría de jóvenes de origen senegalés, aunque «también había algún latino», según explicaron ellos mismos a este periódico. Procedían de otros puntos turísticos de la Península, como Valencia entre otros. Según cuentan, se habían desplazado hasta la capital vizcaína desde allí en los últimos días para aprovechar la atracción de las fiestas y vender «gafas y pañuelos» a los viandantes. También llevaban paneles con pines y chapas con mensajes y otros objetos curiosos que se pueden ver estos días por las calles del bocho. La venta ambulante está prohibida en la mayoría de las ciudades, aunque en este caso no se aplicaba esa norma sino la que impide ocupar el espacio público con tiendas de campaña para pernoctar.

«Son muy tranquilos»

Los manteros llevaban días asentados en torno a una cancha de baloncesto y un parque infantil. También en la ladera de la plaza del Gas, ubicada en la calle Quintana, en la subida hacia el parque de Etxebarria, donde se colocan las barracas, una de las zonas donde realizan su actividad. Había algunos pernoctando en sacos al pie de los portales de viviendas de la plaza. «Primero eran sólo tres, después llegaron a nueve y ayer (por el domingo) había ya trece. Si no viene la Policía, habrían ocupado toda la campa», apuntaba un vecino del entorno que pasa a diario por allí. «La verdad es que no molestan. Son muy tranquilos», añadía.

Una decena de agentes de la Policía Municipal de Bilbao uniformados se presentaron en la plaza ayer a mediodía e indicaron a los vendedores que no podían estar allí. «Nos han dicho que nos levantemos, que ahí no se puede dormir». Sin protestar ni levantar la voz, los inmigrantes recogieron sus tiendas, todas de un mismo modelo de una marca de ropa deportiva o similares, y sus enseres personales y se marcharon. Metieron los objetos que vendían en bolsas de supermercado y maletas y se fueron con los bultos a otra parte. Algunos, recién levantados porque trasnocharían para vender la mercancía, aprovecharon para lavarse la cara y los dientes en una fuente del parque antes de desaparecer.

La Policía sospecha que estos jóvenes son explotados por mafias que fabrican y distribuyen los productos que se venden en el top manta, algunos de ellos falsificados, y se aprovechan de que así no pagan impuestos como cualquier comercio.

A finales del pasado julio, se vivieron momentos de tensión al enfrentarse un grupo de manteros a los policías que les intervinieron la mercancía que ofrecían en plena Gran Vía bilbaína, en los alrededores de El Corte Inglés. Cuando patrullas de la Policía Municipal y de la Ertzaintza ocupaban el material para la venta, algunos ciudadanos empezaron a gritar «fuera Policía». Se llegaron a movilizar a efectivos antidisturbios para atajar la situación.

En agosto de 2023, la escena fue aún más grave. Unos agentes que identificaban a un vendedor ambulante fueron increpados por una decena de personas, supuestamente sensibles con la difícil situación de los manteros. Un agente recibió una patada en la cabeza y acabó en el hospital.