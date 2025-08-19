El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una decena de policías locales les instaron a que levantaran el asentamiento. Mireya López

Desmantelan un campamento instalado en la plaza del Gas

Los vendedores ambulantes, desplazados desde otras ciudades, habían levantado una treintena de tiendas para dormir en Aste Nagusia

Ainhoa de las Heras

Martes, 19 de agosto 2025, 02:14

La Policía Municipal de Bilbao ha desmantelado un campamento de manteros instalado en la plaza del Gas, junto al Ayuntamiento. Los vendedores ambulantes habían colocado ... una treintena de tiendas de campaña para pernoctar durante esta Aste Nagusia. Ayer a mediodía levantaron el asentamiento por orden policial sin que se registraran incidentes.

