Aburto sobre el problema de la comida ambulante y los manteros: «No podemos fiarlo todo a la Policía»

«No podemos fiarlo todo a la Policía». Poco antes de llegar al ecuador de Aste Nagusia, el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto ha ... hecho este martes un llamamiento a la responsabilidad individual durante las fiestas para evitar consumir en los puestos de comida ambulantes. Esos en los que las condiciones sanitarias de los alimentos «no están garantizadas». Las autoridades han llegado a encontrar provisiones almacenadas «en alcantarillas».

Tal y como adelantó este periódico, la Policía Municipal ha desplegado una nueva estrategia en su lucha contra la venta ambulante, que consiste en impedir el acceso de los sospechosos de llevar a cabo esta actividad al recinto festivo. «Intentamos evitar la entrada de estas personas porque es más fácil eso que actuar una vez están dentro», ha explicado Aburto en una entrevista en 'Onda Vasca'. Los agentes actúan «con un criterio de oportunidad y proporcionalidad» para evitar situaciones de tensión como las vividas con los manteros, por ejemplo, poco antes del comienzo de fiestas. En todo caso, el regidor ha subrayado que la Policía «no mira para otro lado», en el caso de los puestos ambulantes.

Lo cierto es que anoche se redujo de forma importante la presencia de puestos en la zona de txosnas, en comparación con las dos primeras veladas, cuando se contaban por decenas. Sobre todo en la carretera próxima a Pinpilinpauxa. El cordón policial instalado en la plaza Erkoreka disuadió a muchos vendedores de instalar sus barbacoas, bombonas de gas... Sí se vieron, en cambio, en el interior del recinto, ya en El Arenal. Aún no existe un balance provisional, pero el pasado año la Policía decomisó cien kilos de alimentos y bebidas que no contaban con los correspondientes permisos para su venta.

En línea con la venta de comida ambulante, el alcalde también ha mostrado su apoyo a los comerciantes y ha señalado que «no podemos permitir» que el 'top manta' «se instale de forma naturalizada». «Tenemos que proteger» al tejido comercial de la ciudad, ha dicho. Y es por ello que los agentes desmantelaron ayer un campamento de manteros llegados de todas partes de España en la plaza del Gas. El operativo se saldó sin incidentes.

Polémica con la empresa del escenario de Abandoibarra

Por otro lado, frente a quienes vinculan inmigración y delincuencia -un mensaje «de Vox y comprado por el PP» que «está haciendo mucho daño»-, Aburto ha recordado el papel crucial de los inmigrantes para combatir el reto demográfico y en la economía. «Una huelga de inmigrantes paralizaría Bilbao», ha indicado. Por ello, aboga por abordar el fenómeno desde la «integración y convivencia» porque es un flujo de personas que «van a seguir llegando». Eso sí, también ha pedido a los inmigrantes que «actúen en clave integradora».

En cuanto a la cancelación de los primeros conciertos en Abandoibarra, otro asunto que ha marcado el inicio de fiestas, el alcalde ha señalado que es «muy difícil de entender» que la empresa encargada del montaje tuviese listo el escenario de Txurdinaga, que aún no se ha estrenado, y no el de la explanada junto al Guggenheim. «Ha sido una mala planificación» de la compañía, que también protagonizó un incidente similar en las fiestas de Portugalete. «Hemos abierto un expediente y veremos qué sanción podemos aplicar», ha afirmado Aburto.