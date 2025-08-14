«Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»

Terry Basterra Jueves, 14 de agosto 2025, 13:01 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este jueves el dispositivo de seguridad para la Aste Nagusia que arranca en un par de días. Además de solicitar a los vecinos y visitantes de la villa que sean «cuidadosos» para evitar los robos y las sustracciones, la concejala de Seguridad ha admitido su preocupación por la venta ambulante de comida. El pasado año, según Amaia Arregi, los agentes municipales decomisaron unos 100 kilos de alimentos sin ningún tipo de control sanitario que estaban siendo vendidos a las personas que habían acudido a las fiestas.

Parte de esta comida había sido guardada en espacios que no reunían, ni de lejos, las condiciones mínimas de conservación. Alguna en vehículos a altas temperaturas. Pero es que incluso «hemos llegado a encontrar comida guardada en alcantarillas» que luego se iba a vender a los asistentes, ha alertado Arregi. Arregi ha insistido en la importancia de no comprar alimentos en estos puestos de comida ambulante que pueden aparecer durante la Aste Nagusia.

Medio centenar de personas tenían montados chiringuitos sin ningún control sanitario en las pasadas fiestas de Bilbao. «Bocadillos a 5 euros». «Pinchos de Camerún a 2 euros». «Pollo o chorizo con guarnición de patatas y ensalada, entre 7 y 8 euros». «Empanadas colombianas, a 1 euro». «Arepas a 5 y salchipapas a 6». «Pollo a la parrilla peruano con patatas por 8 euros». Pasear por el recinto festivo de El Arenal era como completar un tour gastronómico por medio mundo.

Algunos llevaban los productos cocinados desde casa, en neveras, y utilizan como mostrador mesas de playa. Otros, más 'profesionales', preparan la comida allí mismo, en planchas alimentadas por bombonas de cámping-gas. La estampa no era nueva en la Aste Nagusia, pero el fenómeno va a más año tras año.

