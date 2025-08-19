10 detenidos y 57 denuncias en la tercera noche de Aste Nagusia

La tercera noche festiva de Aste Nagusia se ha saldado con un total de diez detenidos. Se trata de una cantidad menor que en los ... dos primeros días de jarana -uno menos que el domingo y cuatro menos que el sábado-, ya que tradicionalmente se trata de una noche menos multitudinaria. También ha caído el número de denuncias, un total de 57, la mayoría por hurtos, si bien la cifra no es definitiva.

Según han informado fuentes municipales, durante la jornada de este lunes se han practicado 6 arrestos en el recinto festivo y otros 4 fuera. En las txosnas, la Policía Municipal ha detenido a cuatro personas por hurto, a otra por resistencia y a otra por robo. Los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolas, Esperanza y Viuda de Epalza. Fuera del recinto han tenido lugar arrestos por quebrantamiento, tráfico de drogas, amenazas con arma blanca y otro por daños.

En comparación con los dos últimos años, los delitos han caído un 7%, tal y como ha afirmado el alcalde Juan Mari Aburto en una entrevista en 'Onda Vasca'. El regidor jeltzale también ha señalado que las fiestas «están yendo extraordinariamente bien, con toda la prudencia» porque todavía quedan muchos días de Aste Nagusia por delante, aunque parece que «esta es la tendencia». «Podemos decir que en Aste Nagusia en Bilbao la fiesta, la diversión y la alegría está siendo la tónica general», ha asegurado a la vez que ha resaltado la «eficacia policial».