E. C.

10 detenidos y 57 denuncias en la tercera noche de Aste Nagusia

El alcalde Juan Mari Aburto ha afirmado que los delitos han caído un 7% en los tres primeros días de fiesta en comparación con el mismo periodo de 2024

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 19 de agosto 2025, 09:26

La tercera noche festiva de Aste Nagusia se ha saldado con un total de diez detenidos. Se trata de una cantidad menor que en los ... dos primeros días de jarana -uno menos que el domingo y cuatro menos que el sábado-, ya que tradicionalmente se trata de una noche menos multitudinaria. También ha caído el número de denuncias, un total de 57, la mayoría por hurtos, si bien la cifra no es definitiva.

