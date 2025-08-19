El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El escenario de Abandoibarra no estuvo terminado hasta la tarde del domingo, tras la cancelación de los tres conciertos del primer día de Aste Nagusia. Maika Salguero

La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete

Aburto confirma que el Ayuntamiento de Bilbao abrirá expediente a Montaketak S.L. tras la anulación de conciertos

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 19 de agosto 2025, 02:16

Montaketak S.L., que no puso a tiempo el escenario de Abandoibarra para Aste Nagusia y retrasó el arranque de los conciertos hasta el domingo, ... dejó sin montar dos escenarios similares en Portugalete la semana pasada. A las puertas de las fiestas de San Roque, el Ayuntamiento de la villa jarrillera tuvo que buscar de urgencia una empresa alternativa que levantara la infraestructura necesaria para llevar a cabo las actuaciones programadas. Como ocurre ahora en Bilbao, que ya ha anunciado la apertura de un expediente, también se plantea sancionar a Montaketak S. L.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  6. 6

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  9. 9

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete

La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete