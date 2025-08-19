La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete

Montaketak S.L., que no puso a tiempo el escenario de Abandoibarra para Aste Nagusia y retrasó el arranque de los conciertos hasta el domingo, ... dejó sin montar dos escenarios similares en Portugalete la semana pasada. A las puertas de las fiestas de San Roque, el Ayuntamiento de la villa jarrillera tuvo que buscar de urgencia una empresa alternativa que levantara la infraestructura necesaria para llevar a cabo las actuaciones programadas. Como ocurre ahora en Bilbao, que ya ha anunciado la apertura de un expediente, también se plantea sancionar a Montaketak S. L.

«Dos o tres días antes de que empezaran las fiestas, supimos que la empresa no iba a proporcionar los escenarios», confirmó ayer a este periódico la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco. Los responsables municipales apoyados por entidades locales pudieron solventar la papeleta tras buscar «desesperadamente» soluciones. «No fue nada fácil, porque en estas fechas muchos pueblos están de celebraciones», explicó Blanco.

Portugalete no solo se quedó sin el escenario. Según confirmaron fuentes municipales, hubo que buscar alternativas también para instalar el resto de la infraestructura necesaria, por ejemplo las luces, las pantallas y las torres de sonido. Los conciertos finalmente se pudieron llevar a cabo gracias a que se buscaron soluciones «en un tiempo récord». Las tres actuaciones principales costaron cerca de 100.000 euros a las arcas municipales.

La situación es similar a lo que ocurrió en Bilbao este sábado, donde apenas unas horas antes del inicio, hubo que cancerlar los tres conciertos con los que se estrenaba el espacio de Abandoibarra debido a que la empresa adjudicataria del montaje no cumplió los plazos previstos. Tenía que haber acabado el jueves y lo hizo el domingo con todo lo que eso supuso.

El alcalde Juan Mari Aburto lamentó ayer en Euskadi Irratia la «mala gestión del tiempo» de Montaketak S.L. y confirmó por la tarde que el Ayuntamiento también quiere imponer sanciones a la firma y le abrirá un expediente. «Tenemos que defender el dinero de los bilbaínos», recalcó Aburto. Los juristas del Consistorio ya se han puesto manos a la obra y están analizando el caso.

El 'plan B' no fue necesario

Montaketak S. L., que también ha montado el escenario del Parque Europa, fue la única empresa que se presentó al concurso público convocado para ocuparse de la infraestructura de Abandoibarra. Según los pliegos de la adjudicación, en el caso de que el servicio se preste de forma «defectuosa» se podría llegar a aplicar una penalización a la empresa que podría alcanzar el 10% del precio del contrato. Montaketak S.L. ha percibido unos 100.000 euros por su trabajo en Abandoibarra en la presente Aste Nagusia y en la de 2024.

El patinazo de Abandoibarra ha marcado el inicio de la Semana Grande. Las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren se grabaron un 'tik-tok' el mismo sábado por la tarde, al poco de lanzarse el txupin, anunciando que no iban a poder actuar en Abandoibarra, posiblemente una de las actuaciones más relevantes de sus respectivas carreras. Dieron a entender que se debía a un problema con la infraestructura, algo que confirmó posteriormente el propio Ayuntamiento.

La incertidumbre respecto al escenario se mantuvo hasta bien entrado el domingo, Los empleados de Montaketak S.L. trabajaron a destajo, pero no fue hasta media tarde cuando se confirmó que el escenario iba a estar listo para la noche. Lo que sí había hecho antes el Ayuntamiento era garantizar que, acabara o no su trabajo Montaketak S.L., los conciertos programados se iban a celebrar. Lo dijo el propio alcalde a mediodía durante la inauguración del txikigune, que quedó un poco empañada por esta cuestión. Aburto anunció que, de acuerdo con los artistas, había preparado un escenario portátil por si fallaba el principal.