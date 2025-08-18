El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El escenario de Abandoibarra al finalizar el montaje este domingo. Maika Salguero

Bilbao abrirá expediente a la empresa encargada del montaje del escenario de Abandoibarra

El alcalde, Juan Mari Aburto, ha confirmado este lunes la medida para conocer las posibles sanciones que se pueden imponer a la firma adjudicataria del contrato

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:49

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá un expediente a la empresa encargada del montaje del escenario de Abandoibarra esta Aste Nagusia. Según ha confirmado este lunes ... el alcalde, Juan Mari Aburto, la medida busca conocer los posibles incumplimientos del contrato que conlleven sanciones. La infraestructura tenía que estar terminada el jueves 14, pero no ha sido hasta este domingo por la tarde, cuando ha entrado en funcionamiento.

