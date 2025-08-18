Bilbao abrirá expediente a la empresa encargada del montaje del escenario de Abandoibarra

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá un expediente a la empresa encargada del montaje del escenario de Abandoibarra esta Aste Nagusia. Según ha confirmado este lunes ... el alcalde, Juan Mari Aburto, la medida busca conocer los posibles incumplimientos del contrato que conlleven sanciones. La infraestructura tenía que estar terminada el jueves 14, pero no ha sido hasta este domingo por la tarde, cuando ha entrado en funcionamiento.

Este retraso forzó la cancelación de los conciertos programados en Abandoibarra para el sábado en el arranque de fiestas. «Esto requiere abrir un expediente, que es lo que vamos a hacer, y jurídicamente hay que valorar si hay un incumplimiento del contrato que es la razón por la cual estableceríamos una sanción», explicó el regidor durante la apertura del gastrotxiki.

«Parece que puede haber un incumplimiento y en ese caso sancionaríamos pero siempre con todas las garantías procedimentales que requiere una actuación como esta», ha señalado Aburto. Preguntado por los motivos que provocaron el retraso, el alcalde ha asegurado que los desconoce y ha apuntado que «no hay razones para que un escenario que la empresa sabía que tenía que montar porque ese era su compromiso y era parte del objeto del contrato. No lo hizo en tiempo y forma y nos ha causado un perjuicio al Ayuntamiento y lo que es más importante, a todos los bilbaínos y bilbaínas».

Horas antes, Aburto ya había avanzado en una entrevista en Euskadi Irratia que los servicios jurídicos del Consistorio estaban analizando el caso y avisó que «si podemos, impondremos alguna penalización. Nuestros técnicos nos dirán qué hacer».

Montaketak S. L., que también ha montado el escenario del Parque Europa, fue la única empresa que se presentó al concurso público convocado para ocuparse de la infraestructura de Abandoibarra. Según los pliegos de la adjudicación, en el caso de que el servicio se preste de forma «defectuosa» se podría llegar a aplicar una penalización a la empresa que podría alcanzar el 10% del precio del contrato. Montaketak S.L. ha percibido unos 100.000 euros por su trabajo en Abandoibarra en la presente Aste Nagusia y en la de 2024.