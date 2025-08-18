Janus Lester frena la tormenta en el polémico escenario de Abandoibarra

La noche del domingo la elección entre los conciertos oficiales de las fiestas de Bilbao estaba clara: el navarro Janus Lester en Abandoibarra brillaba sobre ... los en disco escasitos Ars Nova Napoli, contratados con su folklore urbano para la Plaza Nueva, y sobre lo llamado Mi Gran Noche en La Pergola, que más que un tributo a Raphael se trata de un lote de versiones de canciones españolas de los 60-70: Nino Bravo, Formula V, Perales, Camilo Sexto, el Dúo Dinámico o, claro, Raphael.

Y por Abandoibarra apostamos, cruzando los dedos porque estuviera instalado el escenario, un asunto con mucha miga que debe ser explicado por el ayuntamiento, pero parece ser que la empresa contratada tenía otros compromisos con otros municipios, ¡y menos escenarios de los necesarios! Ah, el cartel de este domingo se cerró a última hora porque el ayuntamiento no pudo cumplir su plan A, ¡no nos pregunten cuál! Sólo sabemos que Janus Lester actuó el martes en Leiza, el miércoles en San Sebastián, y el viernes en Mallabia.

Acudimos con espíritu positivo porque el navarro Jokin Pinatxo, alias Janus Lester, nos cae bien y nos gustó mucho su primer disco, 'Ez gaitzala loak harrapatu' (22). Después de los fuegos artificiales nos encaminamos a la explanada de su concierto, junto al Guggenheim. Debido a la tormenta eléctrica que cruzaba Bilbao antes nos refugiamos debajo de unos árboles y luego de unos columpios, y justo dos minutos antes de su actuación, a las 23.28 horas, dejó de llover y pudimos pillar buen sitio en las filas de delante.

Hace tan poco tiempo como cinco semanas, en julio, vimos a Janus Lester actuando en el BBK Live. Por la tarde y ante no mucha gente. Y ahí dio un concierto de 11 temas en 49 minutos a plena luz del sol, muy expuesto, con gestos de timidez que le notábamos a simple vista también desde las filas delanteras, y con espacio extra para él gracias a que disponía para expandirse de un provocador, una extensión o protuberancia del escenario preparada para el show posterior de Kylie Minogue.

Y este domingo ofreció casi el mismo concierto: en septeto (esta vez con Garazi Esnaola al piano en vez de Olatz Salvador, que le acompañó en el BBK), con él vestido de rojo y con sus músicos alineados al fondo del tablado, y con la misma decoración roja con flores gigantes ('Lore', o sea flor, se titula su segundo álbum, editado en noviembre de 2024 y que aporta la mayoría de las canciones del repertorio actual). Sonaron 12 canciones en 54 minutos, las mismas once del BBK y en el mismo orden, pero intercalando otra, 'Hil arte dantzan', con Gari Uriarte, de Dupla (los alaveses que actuarían después).

FOTO CON DUPLA

Las siluetas de Janus (izquierda) y Gari Dupla en 'Hil arte dantzan'. Óscar Cubillo

Y si en el Kobetamendi a Janus Lester le faltó un poco de chispa, en Abandoibarra se le vio al cien por cien, claramente contento, probablemente aliviado porque la lluvia había parado justo antes de salir él, y protegido por la noche. Habló poco, animó a bailar y a cantar, nos preguntó si lo estábamos pasando bien y aseguró que ellos sí, en una ocasión pidió al público encender las luces de los móviles, y en otra bajó a cantar una canción entera entre la gente, que también sacó el móvil para filmar el momento.

Repasemos el repertorio: con falsetes y aproximaciones a Bruno Mars abrió con 'Argitu zain', al folk lalalá de Nogen-Arcade Fire-Mumford & Sons remitió en 'Minutuak', al baile de Bulego con palmas y silbos algo Zetak se alistó en 'Kantu on bat', y siguió con los cambios de voces, arreglos, ritmos y velocidades en el pop urbano del siglo XXI 'Su argitan'.

Una canción especial afirmó que es 'Lore', que contuvo un solo de trompeta cool jazz (para esta pidió las luces y los flashes de los móviles, a los que se aplicaron los mellizos, la bailarina Mara y Edur, el Mbappe rubio), el falsete y la participación vocal de Garazi Esnaola compartieron espacio en 'Nola hartu arnasa', góspel coral creciente y místico vía Father John Misty en comunión con el respetable fue 'Ez gaitzala loak harrapatu', y el soul de su canción más conocida, 'Dap Dap', puso a bailar a la explanada cuando justo cayeron unas gotas de agua.

Pero no se acabó ahí el bolo de 54 minutos y 12 temas: igual que Iñigo de TES cantó entre el público 'Etxean', Gari de Dupla participó bailongo en 'Hil arte dantzan' (el único tema que no sonó en el BBK Live, recuerden), Pinatxo presentó a la banda antes de 'Maitasuna tabu' (con tambores Mumford & Sons y chula coda soul), muchos coros de la gente cosechó su segunda canción más conocida, 'Bi begi bi lore', y se despidió igual que en el BBK Live: para la foto final se abrazó a sus músicos, se quedó solo en el centro de la escena, hizo una breve cuenta atrás y nos lanzó un beso de corazón.