«Ha sido un cúmulo de problemas que han surgido a la vez»

Montaketak S.L está especializada en nutrir de infraestructura a grandes eventos

A. Pelaez

Martes, 19 de agosto 2025, 02:13

Portavoces de Montaketak S.L. explicaron ayer a este periódico que tanto el retraso del montaje en Abandoibarra como la imposibilidad de realizar el de ... las fiestas de San Roque de Portugalete se debieron a «un montón de problemas que han surgido a la vez». «Lo sentimos mucho», dijeron. La empresa está especializada en nutrir de infraestructura a grandes eventos. En su página web señalan que han trabajado, entre otros, en ediciones del Sondika BBK Music Legend Fest, el festival Laredo Suena o las fiestas de varios municipios vizcaínos como Getxo, Barakaldo y Santurtzi.

