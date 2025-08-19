«Ha sido un cúmulo de problemas que han surgido a la vez» Montaketak S.L está especializada en nutrir de infraestructura a grandes eventos

A. Pelaez Martes, 19 de agosto 2025, 02:13 Comenta Compartir

Portavoces de Montaketak S.L. explicaron ayer a este periódico que tanto el retraso del montaje en Abandoibarra como la imposibilidad de realizar el de ... las fiestas de San Roque de Portugalete se debieron a «un montón de problemas que han surgido a la vez». «Lo sentimos mucho», dijeron. La empresa está especializada en nutrir de infraestructura a grandes eventos. En su página web señalan que han trabajado, entre otros, en ediciones del Sondika BBK Music Legend Fest, el festival Laredo Suena o las fiestas de varios municipios vizcaínos como Getxo, Barakaldo y Santurtzi.

Las mismas fuentes recalcaron que «ha sido un error nuestro y no nos gusta dejar las cosas así». Insistieron en achacar a un conjunto de fallos la imposibilidad de llevar a cabo las labores en los tiempos estipulados. Una explicación similar a la que ofreció el domingo el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, cuando apuntó que la empresa tuvo complicaciones para terminar el escenario de Abandoibarra «pese a intentarlo por todos los medios». Los problemas, según el regidor, fueron «técnicos, de la propia compañía, y no tienen nada que ver con los laborales», zanjó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión