Aburto asegura que desconoce las siete denuncias diarias por agresiones sexuales que contabilizan las comparsas

El alcalde admite que la Policía ha registrado cuatro casos en lo que va de fiestas pero que el Ayuntamiento no ha recibido ninguno a través del protocolo que comparte con Bilboko Konpartsak

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:52

La seguridad en el recinto de txosnas de Aste Nagusia, sobre todo, en lo relativo a los casos de agresión sexual, sigue enfrentando al Ayuntamiento ... de Bilbao con las comparsas. El alcalde Juan Mari Aburto ha asegurado este viernes que desconoce las denuncias diarias por este tipo de delitos que contabilizan las txosnas. Aunque hay un protocolo contra las agresiones sexuales compartido, la cantidad de casos que ofrece una y otra parte no están consensuados.

