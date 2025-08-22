Aburto asegura que desconoce las siete denuncias diarias por agresiones sexuales que contabilizan las comparsas

La seguridad en el recinto de txosnas de Aste Nagusia, sobre todo, en lo relativo a los casos de agresión sexual, sigue enfrentando al Ayuntamiento ... de Bilbao con las comparsas. El alcalde Juan Mari Aburto ha asegurado este viernes que desconoce las denuncias diarias por este tipo de delitos que contabilizan las txosnas. Aunque hay un protocolo contra las agresiones sexuales compartido, la cantidad de casos que ofrece una y otra parte no están consensuados.

Este jueves por la tarde, Bilboko Konpartsak llevó a cabo una concentración para denunciar «bastantes casos de acoso sexual, insultos, violencia física o discriminación» sucedidos desde el inicio de los festejos patronales de la villa. En una entrevista en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, el regidor local ha sido preguntado por la «media de siete denuncias diarias» por casos de acoso sexual en el recinto festivo desvelado por las agrupaciones.

El alcalde, sin embargo, ha señalado que la Policía Municipal ha registrado un total de cuatro denuncias en lo que va de fiestas -en la última noche festiva, una por tocamientos- y que el Ayuntamiento no ha tenido conocimiento de ningún caso a través del protocolo que comparte con Bilboko Konpartsak. En este sentido, se ha mostrado tajante y ha afirmado que estas situaciones hay que trasladarlas a la Policía Municipal, que «es la que tiene que salvaguardar la seguridad». «Si hay esas agresiones, lo que hay que hacer es denunciarlas para que pueda actuar la Policía. Nosotros vamos a hablar solo de las denuncias que tiene la Policía Municipal. De lo que hablen las comparsas, no voy a entrar», ha lanzado.

51 denuncias y 9 detenidos esta noche

En la última noche festiva se han registrado un total de 51 denuncias y 9 detenidos, cifras que siguen la línea de los últimos días con una tendencia descendente en comparación con la Semana Grande de 2024. Aburto se ha congratulado de que «no estén pasando cosas que merezcan ser destacables» y ha resaltado la «eficacia policial». En su opinión, resulta «relevante» la labor «impecable» de Policía Municipal y Ertzaintza. «Estamos teniendo menos denuncias que el año pasado y estamos manteniendo, e incluso elevando un poquito el número de detenidos, con lo cual queda claro que tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal están apostando por el servicio público de seguridad».

En lo que sí se ha constatado un incremento ha sido en las agresiones a sanitarios y policías en el recinto festivo, unos hechos que son «de una gravedad enorme». Esta pasada noche no se han registrado ningún caso, pero en los dos días anteriores varios profesionales han sido golpeados -incluso, a patadas- cuando estaban realizando su trabajo.

«Si la Policía, la Ertzaintza y la Policía Municipal pierden autoridad ante la ciudadanía, es una quiebra de la convivencia en el conjunto de la sociedad. Necesitamos que la Policía, el servicio público de seguridad, recupere esa legitimidad. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que la Policía está para actuar y actuar es perseguir el delito». En este sentido, Aburto ha criticado que «algunas txosnas» muestren sin ambages letreros o pancartas que incitan a delinquir. «Donde se habla de 'Gora delinkuentzia' no sé cuál es el sustrato», ha señalado.

Desalojo de manteros

Cabe recordar que este jueves el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, elevó el tono ayer contra la inseguridad ciudadana y lanzó un mensaje contra «ladrones, agresores y sinvergüenzas». «No os queremos en Bilbao: os vamos a perseguir, identificar, detener y poner en manos de la Justicia», dijo, durante su intervención en la recepción oficial del Ayuntamiento a la sociedad bilbaína y vizcaína.

Sobre el desmantelamiento de manteros en la plaza del Gas llegados desde otras ciudades a Aste Nagusia y criticado por las comparsas, el primer edil bilbaíno se ha mantenido firme en su posición y ha vuelto a defender la «impecable» labor policial. Aburto ha reconocido desconocer dónde pernoctaron los vendedores que fueron desalojados a plena luz del día y ha reiterado que «es ilegal montar un asentamiento en el centro de la ciudad». «¿Qué pasaría si mañana vienen turistas a acampar al Arenal? Nos pedirían que actuáramos».