Aburto eleva el tono contra la inseguridad: «Ladrones, agresores y sinvergüenzas fuera de Bilbao»

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha elevado el tono este jueves contra la inseguridad ciudadana y ha lanzado un mensaje contra «ladrones, agresores ... y sinvergüenzas». «No os queremos en Bilbao: os vamos a perseguir, identificar, detener y poner en manos de la Justicia», ha dicho en la recepción oficial del Ayuntamiento a la sociedad bilbaína.

Aburto ha llamado a «unir fuerzas entre todos» para «sacar de las calles, rechazar, perseguir y eliminar» las conductas «incívicas, irrespetuosas, ilegales e inadmisibles en una sociedad que se dice moderna y educada» porque no es solo «tarea de las policías y de los políticos». «Intolerantes, incívicos, insolidarios, racistas, xenófobos, homófobos, LGTBIfóbicos, machistas, ladrones, agresores y sinvergüenzas: fuera de Bilbao, todos y cada uno de ellos», ha subrayado.

Durante estas primeras jornadas de Aste Nagusia, la Policía ha sido protagonista al desmantelar campamentos de manteros y tratar de impedir la actividad de vendedores ambulantes ilegales de comida en el recinto festivo. También ha habido decenas de detenidos por hurtos y robos, además de por agredir a policías y sanitarios. No obstante, según las estadísticas municipales, los delitos más graves han descendido en comparación con otros años.

El acto, celebrado en el Salón Árabe, ha contado, entre otros, con la presencia del pregonero Francis Díez; la txupinera, Olatz Agirre; la diputada general, Elixabete Etxanobe; y la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, que han entrado en el salón junto al alcalde.

Allí les esperaban los concejales de la villa, diputados forales del territorio y representantes de partidos políticos como Iñigo Ansola (Bizkai buru batzar) o Eneko Andueza (PSE-EE), así como de comparsas, empresas, asociaciones de comercio y hostelería, entidades culturales y deportivas o compañías de teatro y del mundo del espectáculo con presencia en la ciudad en las fiestas.

Aburto ha iniciado su intervención con un «abrazo solidario» a los bilbaínos «que hoy lo están pasando mal o están lejos de sus casas por razones diferentes», apoyo que ha extendido seguidamente, con un mensaje de «solidaridad», a los pueblos hermanos «asolados por los incendios»; Ucrania, que afronta «la invasión rusa», y Palestina, que padece «un genocidio terrible e injustificado».

«Respeto»

Ya desde un punto de vista doméstico, el alcalde ha cargado contra quienes «ensucian, manchan, rompen, gritan, insultan, tiran la basura al suelo, toman productos nada saludables en la creencia de que van a disfrutar más e incluso cogen el coche pensando que nadie les va a parar y multar». «Muchas de esas personas viven muy cerca de nosotros», ha advertido.

En este punto ha insistido en recordar que «no es no; solo sí es sí», un mensaje «fácil», pero parece que todavía hay gente «con la mollera muy dura», lo que obliga, ha proseguido, a tener que «seguir insistiendo en el mensaje: cuantos más seamos y más juntos lo hagamos, mejor».

A su juicio, ese respeto hay que aplicarlo a todos los ámbitos de la vida porque «si no respetamos y cuidamos Bilbao, nuestros barrios, a nuestros conciudadanos, ¿qué vamos a decir a los demás? Saquemos a la calle, además de nuestras ganas de pasarlo bien, valores como el respeto, la diversidad, la solidaridad, la multiculturalidad y la participación activa». En este punto ha afirmado que «si pedimos respeto, es porque todavía hay gente, incluso un partido que lo alienta, que cree estar haciendo bien, siendo intolerantes, incívicos, insolidarios, racistas, xenófobos y homófobos».

El acto, que ha reunido a más de 200 personas, ha concluido con el homenaje y reconocimiento especial a Bilbotxeros Band, cuyo presidente actual, Eukeni Acebal, ha recogido el galardón conmemorativo, que ha compartido con el alma mater y fundador del grupo, Juanjo Díez.