Recepción a la sociedad bilbaína en el Salón Árabe del Ayuntamiento. Jordi Alemany

Aburto eleva el tono contra la inseguridad: «Ladrones, agresores y sinvergüenzas fuera de Bilbao»

El Ayuntamiento homenajea a Bilbotxeros Band por su décimo aniversario en la recepción a la sociedad bilbaína por Aste Nagusia

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:44

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha elevado el tono este jueves contra la inseguridad ciudadana y ha lanzado un mensaje contra «ladrones, agresores ... y sinvergüenzas». «No os queremos en Bilbao: os vamos a perseguir, identificar, detener y poner en manos de la Justicia», ha dicho en la recepción oficial del Ayuntamiento a la sociedad bilbaína.

