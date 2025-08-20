El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un joven cocina carne en una parrilla improvisada en El Arenal la noche del lunes al martes, en la que el Ayuntamiento desplegó un dispositivo contra esta actividad. Alba Peláez

La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante

«No podemos fiarlo todo al Ayuntamiento y a la Policía», dice el alcalde, que promete «defender el comercio local»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:39

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto la venta ambulante, tanto de comida como de ropa, el 'top manta', en el punto de mira. «No lo ... podemos permitir». Es el rotundo mensaje que trasladó ayer el alcalde en varias intervenciones. Juan Mari Aburto fue contundente a la hora de mostrar su apoyo al comercio local, al que promete «defender» frente a los puestos ilegales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  4. 4

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  5. 5 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  6. 6 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  7. 7

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos
  8. 8 180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros
  9. 9 ¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana
  10. 10

    La emocionante sorpresa de un vecino de Paiporta a un vasco que le ayudó en la Dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante

La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante